Трамп требует прекратить удары по российским НПЗ

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DWS News .

По словам американского лидера, президент Украины Владимир Зеленский мог бы урегулировать конфликт уже много раз, однако предпочел это не делать.

Он отметил, что Украина бьет по российским НПЗ, несмотря на оговорку.

"Мы сказали: можете делать с Россией все, что хотите, но не наносите удары по нефтеперерабатывающим заводам, потому что это создает мировую проблему, а он хочет создавать проблемы по всему миру", - сказал Трамп.

Трамп также подчеркнул, что подобные атаки бьют по мировому рынку дизельного топлива и создают серьезные опасности для фермеров и животных.