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Трамп требует прекратить удары по российским НПЗ

20:25 10.10.2026 Сб
1 мин
aimg Сергей Козачук
Трамп требует прекратить удары по российским НПЗ Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Украина должна немедленно прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DWS News.

По словам американского лидера, президент Украины Владимир Зеленский мог бы урегулировать конфликт уже много раз, однако предпочел это не делать.

Он отметил, что Украина бьет по российским НПЗ, несмотря на оговорку.

"Мы сказали: можете делать с Россией все, что хотите, но не наносите удары по нефтеперерабатывающим заводам, потому что это создает мировую проблему, а он хочет создавать проблемы по всему миру", - сказал Трамп.

Трамп также подчеркнул, что подобные атаки бьют по мировому рынку дизельного топлива и создают серьезные опасности для фермеров и животных.

Напомним, что Дональд Трамп публично обратился к народу Украины с призывом избрать нового лидера страны вместо Владимира Зеленского.

Подобные политические заявления звучат на фоне обсуждения международных договоренностей по энергетическому сектору и поставке топлива.

Ранее стало известно, что Россия планирует поставить на мировой рынок миллионы тонн дизельного топлива благодаря временным лицензиям Министерства финансов США, что вызвало оживленную дискуссию среди западных партнеров и союзников Украины.

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