Розслідування справи проти Тупицького продовжено до 28 травня

Проти екс-голови Конституційного суду України Олександра Тупицького ведуть справу ще з 2013 року. Йдеться про заволодіння активами Зуєвського енергомеханічного заводу.

Це підприємство, яке зараз розташоване на окупованій території Донецької області, у 2009-2010 році змінило власників. За даними Державного бюро розслідувань та Офісу генпрокурора, цей процес відбувався незаконно, і до нього нібито причетний Тупицький.

Тоді він був головою Донецького апеляційного господарського суду. ДБР у відповіді на запит РБК-Україна повідомило, що розслідування по цьому епізоду було розпочато в квітні 2013 року, нещодавно суд продовжив його ще на два місяці - до 28 травня.

Тупицького підозрюють у "дачі свідомо неправдивих свідчень" і "примушуванні свідка до відмови від дачі показань". Втім, терміни давності за цими не тяжкими злочинами вже минули.