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В Доме профсоюзов в Киеве проводят обыски 

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Среда 26 мая 2021 11:06
В Доме профсоюзов в Киеве проводят обыски  Фото: ГБР проводит обыски в Доме профсоюзов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Киеве 26 мая проходят обыски в Доме профсоюзов. Следственные действия проводит Государственное бюро расследований (ГБР).

Об этом сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Украины.

Обыски проводят в кабинете избранного вчера председателя Федерации профсоюзов Григория Осового, а также в правовом и имущественном департаментах. В ФПУ отмечают, что никаких обвинений ГБР не предъявляло.

"Сегодня, 26 мая 2021 года, с 9:30 Государственное бюро расследований проводит обыски и изъятия служебных документов ФПУ в Доме профсоюзов", - говорится в сообщении.

Ранее Святошинская окружная прокуратура совместно с ДФС в Киеве провела обыски в КП " Киевтеплоэнерго".

Напомним, глава Государственной фискальной службы Украины Вадим Мельник заверил, что обыски в коммунальных предприятиях Киева не связаны с политикой.

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