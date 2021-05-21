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ДФС провела чергові обшуки. Цього разу в "Київтеплоенерго"

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Київ, П'ятниця 21 травня 2021 10:21
ДФС провела чергові обшуки. Цього разу в "Київтеплоенерго" Фото: прокуратура провела обшуки в "Київтеплоенерго" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Святошинська окружна прокуратура спільно з ДФС у Києві провела обшуки у КП "Київтеплоенерго". Слідчі дії відбувалися в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом заволодіння бюджетними коштами при виконанні будівельно-монтажних робіт.

Про це повідомили у прес-службі ДФС.

Так, слідство встановило, що приватне товариство упродовж 2019 – 2020 років на замовлення "Київтеплоенерго" здійснювало роботи по реконструкції теплових мереж, капітального ремонту аварійних ділянок теплових мереж по об’єктах і житлових будинках міста Києва на загальну суму 260 млн грн.

При цьому, вказана підрядна організація виконала роботи не в повному обсязі та із завищенням вартості робіт та матеріалів. Крім того, при цьому здійснювалось оформлення виконання субпідрядних робіт та постачання товарів від підприємств з ознаками фіктивності.

На підставі ухвали суду в офісних приміщеннях вказаних підприємств, проведено обшуки з метою відшукання первинних фінансових документів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 5 ст. 191 КК України.

Нагадаємо, вчора правоохоронці провели обшуки в Департаменті з питань державного архітектурно-будівельного контролю та в Департаменті з питань реєстрації КМДА.

Також співробітники ДФС проводили обшуки в приміщеннях комунальної корпорації "Київавтодор".

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