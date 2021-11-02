Домашний арест Медведчука закончился, но мера пресечения остается: прокуратура объяснила почему
Домашний арест народного депутата Виктора Медведчука закончился, но мера пресечения остается. В Офисе генпрокурора опубликовали разъяснение.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу прокуратуры.
Причина: предельный срок в 6 месяцев пребывания подозреваемого под круглосуточным домашним арестом в этом уголовном производстве истек, поэтому его дальнейшее продление является невозможным, сообщили в ОГУ.
Однако, против него открыто еще одно производство, по которому у него есть еще одна мера пресечения. Подозреваемый находится под круглосуточным домашним арестом в другом уголовном производстве по факту государственной измены и содействия террористической деятельности.
"Единственная мера пресечения, о которой в настоящее время может ходатайствовать сторона обвинения - личное обязательство с возложением на подозреваемого обязанностей. 2 ноября Печерский районный суд г. Киева рассмотрит соответствующее ходатайство прокуроров", - сообщили в прокуратуре.
Среди обязанностей, которые будут просить возложить на Медведчука прокуроры:
- прибывать по каждому требованию органа досудебного расследования, прокурора или суда;
- не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда;
- сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы;
- воздерживаться от общения с подозреваемыми, свидетелями в соответствии со списком, определенным следователем или прокурором;
- сдать в орган досудебного расследования свои паспорта для выезда за границу и другие документы, которые дают ему право на выезд из Украины и въезд в Украину;
- носить электронное средство контроля.
Более подробно о деле нардепа в материале "Что происходит в ОПЗЖ после санкций и дел против Медведчука".