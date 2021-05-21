Домашній арешт Медведчука: суд сьогодні розгляне апеляцію

Апеляція на арешт Медведчука.

Офіс генпрокурора просить застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 300 млн гривень. Адвокати політика хочуть скасування арешту.

Цілодобовий домашній арешт Медведчука

Печерський суд Києва 13 травня обрав запобіжний захід народному депутату Віктору Медведчуку, якого підозрюють у державній зраді. Політика відправили під цілодобовий домашній арешт.

Реація Путіна та Зеленського

Президент Росії Володимир Путін прокоментував арешт нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука в Україні. Він заявив про "зачистку політичного поля" в Україні. Він також заявив, що в Україні, "схоже, тепер всіх, хто працює з РФ, будуть притягувати до відповідальності".

У Кремлі відреагували на ідею обміну нардепа Віктора Медведчука, якого підозрюють у держзраді, на українських політв'язнів у Росії. У Путіна ситуацію з Медведчуком назвали внутрішньоукраїнською політичною кухнею.

Президент України Володимир Зеленський, в свою чергу, заявив, що в країні зменшилася кількість олігархів. Цей список, за словами глави країни, покинув нардеп ОПЗЖ Віктор Медведчук.