Домашний арест Медведчука: суд сегодня рассмотрит апелляцию

Киевский апелляционный суд назначил рассмотрение апелляционных жалоб на решение суда первой инстанции о круглосуточном домашнем аресте народного депутата Виктора Медведчука. Судебное заседание начнется в 12:00.
Что известно о деле Медведчука, в материале РБК-Украина.
Офис генпрокурора просит применения меры пресечения в виде содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 млн гривен. Адвокаты политика хотят отмены ареста.
Печерский суд Киева 13 мая избрал меру пресечения народному депутату Виктору Медведчуку, которого подозревают в государственной измене. Политика отправили под круглосуточный домашний арест.
Президент России Владимир Путин прокомментировал арест нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука в Украине. Он заявил о "зачистке политического поля" в Украине. Он также заявил, что в Украине, "похоже, теперь всех, кто работает с РФ, будут привлекать к ответственности".
В Кремле отреагировали на идею обмена нардепа Виктора Медведчука, которого подозревают в госизмене, на украинских политзаключенных в России. У Путина ситуацию с Медведчуком назвали внутриукраинской политической кухней.
Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь, заявил, что в стране уменьшилось количество олигархов. Этот список, по словам главы страны, покинул нардеп ОПЗЖ Виктор Медведчук.
Напомним, Служба безопасности Украины объявила народного депутата Тараса Козака в розыск.
Как писало РБК-Украина на Медведчука надели электронный браслет.