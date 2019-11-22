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На посаду голови НАЗК подали заявки 32 кандидати

Новини » Політика     22.11.2019 - 15:29
На посаду голови НАЗК подали заявки 32 кандидати
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Переможця конкурсу визначать до 18 грудня

Комісія з відбору кандидатів на посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) отримала 32 заявки на посаду Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Transparency International Ukraine.

Серед претендентів 22 мають юридичну освіту, дев’ять – науковий ступінь. Переважна більшість кандидатів з Києва.

Так, на посаду претендує екс-член НАЗК, сім представників Національного антикорупційного бюро України, по троє з Генпрокуратури та адвокатів. Також серед кандидатів є працівники університетів, Міністерства внутрішніх справ, Верховного суду, Вищої кваліфікаційної комісії судів та КМДА.

Наступний етап конкурсу - у понеділок, 25 листопада. Тоді комісія вирішить, які заявки відповідають формальним вимогам конкурсу.

Конкурсна комісія з відбору голови НАЗК складається з шести членів. Три з них були рекомендовані міжнародними донорами, і три - обрані урядом. До складу комісії увійшли Катерина Риженко, Віталій Шабунін, Ольга Кобилинська, Тільман Хоппе, Горан Клименчич, Майкл Сірс. Згідно з законом, строк повноважень члена Конкурсної комісії становить два роки з дня призначення.

Комісія повинна визначити переможця конкурсу до 18 грудня 2019 року.

Раніше уряд призначив Наталію Новак тимчасово виконуючим голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Нагдаємо, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що протягом двох місяців тимчасово виконуюча обов'язки голови Національного агентства з запобіганню корупції (НАЗК) Наталія Новак продемонструє якісні результати роботи.

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