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Гончарук пояснив зміну голови НАПК

Новини » Політика    20.10.2019 - 18:25
Гончарук пояснив зміну голови НАПК
Фото: Олексій Гончарук (Віталій Носач/РБК-Україна)

Він вважає, що новий керівник демонструє якісні результати роботи

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що протягом двох місяців новопризначена тимчасово виконуюча обов'язки голови Національного агентства з запобіганню корупції (НАПК) Наталія Новак продемонструє якісні результати роботи. Про це він написав у себе на сторінці Facebook.

За його словами, 18 жовтня набув чинності закон, основною метою якого є вдосконалення діяльності НАПК. Протягом п'яти днів з дня набрання чинності уряд призначає особа, яка тимчасово виконує обов'язки глави НАПК.

У той же час, згідно з цим законом, вже протягом двох місяців з дня набрання чинності уряд проводить конкурс на зайняття посади голови за новим порядком.

"Ми зробимо все можливе, щоб цей конкурс був взірцем відкритості та прозорості якісно нового держуправління... А поки - впевнений, навіть протягом цих 2 місяців пані Новак продемонструє якісні результати на користь інтересів нашої з вами країни і зможе істотно підвищити ефективність такого важливого для боротьби з корупцією органу", - заявив Гончарук

Нагадаємо, уряд на своєму засіданні 20 жовтня ухвалив низку кадрових рішень, зокрема, Наталію Новак призначили тимчасово виконуючим голови Національного агентства з питань запобігання корупції.

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Новини України Олексій ГончарукНАПК
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