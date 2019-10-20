ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кабмін призначив т.в.о. голови НАЗК

Новини » Політика    20.10.2019 - 15:36
Кабмін призначив т.в.о. голови НАЗК
Фото: Наталія Новак (facebook.com/novak.udar)

Наталія Новак призначена на посаду т.в.о. голови НАЗК

Уряд на своєму засіданні ухвалив низку кадрових рішень, зокрема, Наталію Новак призначили тимчасово виконуючим голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайті Кабінету міністрів.

Уряд тимчасово поклав виконання обов'язків голови Національного агентства з питань запобігання корупції на Новак Наталію Василівну, йдеться на сайті Кабміну.

Новак була народним депутатом України VII і VIII скликань. Також обіймала посаду начальника відділу з питань бюджету та соціально - економічного розвитку в Київраді.

Нагадаємо, Кабмін на своєму засіданні погодив призначення харківського бізнесмена Олексія Чернишова новим головою Київської обласної державної адміністрації.

Крім того, Кабінет міністрів України на засіданні 20 жовтня спростив призначення субсидій окремими категоріями. Уряд схвалив зміни до постанови, які спрощують призначення житлових субсидій дитячим будинкам сімейного типу, військовослужбовцям, а також українцям старше 60 років.

Кабмін спростив призначення субсидій деяким категоріям Кабмін передав Держстат в управління Дубілета
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниНАПК
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся