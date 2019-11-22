На должность главы НАПК подали заявки 32 кандидата

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Победителя конкурса определят до 18 декабря

Комиссия по отбору кандидатов на должность главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) получила 32 заявки на должность Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Transparency International Ukraine.

Среди претендентов 22 имеют юридическое образование, девять - научную степень. Подавляющее большинство кандидатов из Киева.

Так, на должность претендует экс-член НАПК, семь представителей Национального антикоррупционного бюро Украины, трое из Генпрокуратуры и адвокатов. Также среди кандидатов есть работники университетов, Министерства внутренних дел, Верховного суда, Высшей квалификационной комиссии судов и КГГА.

Следующий этап конкурса - в понедельник, 25 ноября. Тогда комиссия решит, какие заявки соответствуют формальным требованиям конкурса.

Конкурсная комиссия по отбору главы НАПК состоит из шести членов. Три из них были рекомендованы международными донорами, и три - избранные правительством. В состав комиссии вошли Екатерина Рыженко, Виталий Шабунин, Ольга Кобылинская, Тильман Хоппе, Горан Клименчич, Майкл Сирс. Согласно закону, срок полномочий члена Конкурсной комиссии составляет два года со дня назначения.

Комиссия должна определить победителя конкурса до 18 декабря 2019 года.

Ранее правительство назначил Наталию Новак временно исполняющим председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в течение двух месяцев временно исполняющая обязанности председателя Национального агентства по предотвращению коррупции (НАЗК) Наталья Новак покажет качественные результаты работы.