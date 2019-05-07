На посаду голови антикорупційного суду претендують три кандидати

На посаду голови Вищого антикорупційного суду України запропоновано кандидатури трьох суддів. Про це заявив головуючий на засіданні суддя Віктор Маслов, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, від Апеляційної палати ВАКС висунула кандидатом на посаду голови суду Олега Павлишина. Окрім того, на посаду голови ВАКС висунили кандидатури суддів Олени Танасевич та Маркіяна Галабали.

За словами головуючого судді Маслова, голову антикорупційного суду мають обрати шляхом таємного голосування суддів.

"Голова Вищого антикорупційного суду та його заступник здійснюють адміністративні повноваження. Голова ВАКС та його заступник обираються на посади зборами суддів шляхом таємного голосування більшістю від кількості суддів строком на 3 роки, але не більш як на строк повноважень судді", - повідомив Маслов.

Нагадаємо, сьогодні у Вищому антикорупційному суді розпочались збори суддів, на яких зареєстровано 38 суддів.

Як повідомляло РБК-Україна, судді Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду склали присягу 11 квітня.