В антикорупційному суді обирають голову

Фото: судді ВАКС (РБК-Україна)

Головуючим зборів обрано суддю Віктора Маслова

У Вищому антикорупційному суді розпочались збори суддів. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За словами головуючого на засіданні, збори є вповноваженими, якщо на засіданні присутні не менше двох третин суддів антикорупційного суду.

"Збори суддів Вищого антикорупційного суду оголошуються відкритими. Зареєстровано 38 суддів, одже збори є вповноваженими", - заявив в.о. голови суду.

Так, головуючим зборів обрано суддів Віктора Маслова. Під час зборів суддів планується обрати дату початку роботу Вищого антикорупційного суду.

Нагадаємо, судді Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду склали присягу. Текст присяги судді зачитав суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду Сергій Боднар. Текст указів президента України Петра Порошенка озвучив заступник голови адміністрації президента Олексій Філатов.

РБК-Україна писало, що на початку березня надзвичайний та повноважний посол США в Україні Марі Йованович заявляла, що процес набору кандидатів до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) викликає питання. За її словами, 30% кандидатів до ВАКС виявились непрофесійними.

Зазначимо, Державна судова адміністрація призначила Олексія Жукова тимчасово виконуючим обов'язки керівника апарату ВАКС.