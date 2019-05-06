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Судді ВАКС завтра визначать дату початку роботи суду

Новини » Суспільство    06.05.2019 - 19:58
Судді ВАКС завтра визначать дату початку роботи суду
Фото: судді ВАКС (РБК-Україна)

7 травня на засіданні планується обрати лічильну комісію Вищого антикорупційного суду

Завтра судді Вищого антикорупційного суду зберуться для визначення дати, з якої суд розпочне роботу. Про це йдеться у розпорядденні в.о. ВАКС  Олега Павлишина про скликання зборів суддів, передає кореспондент РБК-Україна. 

Згідно з документом, 7 травня мають відбутися збори призначених суддів ВАКС, на яких визначать низку організаційних питань. Зокрема, призначення голови антикорупційного суду та його заступника

"Обрання Голови та заступника голови суду. Обрання слідчих суддів. Визначення дати початку роботи суду", - йдеться у порядку денному.

Окрім того, на засіданні планується обрати лічильну комісію Вищого антикорупційного суду.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що судді Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду склали присягу. Текст присяги судді зачитав суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду Сергій Боднар. Текст указів президента України Петра Порошенка озвучив заступник голови адміністрації президента Олексій Філатов.

Крім того, у Раді Європи позитивно оцінили підбір суддів до ВАКС. Представник Ради Європи Режи Брійя наголосив, що дуже важливо продовжувати судову реформу в тому ключі, який зараз є. Він додав, що судова реформа в Україні є безпрецедентною, її визнає та підтримує міжнародна спільнота. "Створення нових установ - це дійсно важливий результат.

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