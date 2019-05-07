На должность главы антикоррупционного суда претендуют три кандидата

На должность главы Высшего антикоррупционного суда Украины предложены кандидатуры трех судей. Об этом заявил председательствующий на заседании судья Виктор Маслов, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, от Апелляционной палаты ВАКС выдвинула кандидатом на должность главы суда Олега Павлишина. Кроме того, на должность главы ВАКС выдвинули кандидатуры судей Елены Танасевич и Маркияна Галабалы.

По словам председательствующего судьи Маслова, главу антикоррупционного суда должны избрать путем тайного голосования судей.

"Глава Высшего антикоррупционного суда и его заместитель осуществляют административные полномочия. Глава ВАКС и его заместитель избираются на должности собранием судей путем тайного голосования большинством от количества судей сроком на 3 года, но не более чем на срок полномочий судьи", - сообщил Маслов.

Напомним, сегодня в Высшем антикоррупционном суде началось собрание судей, на котором зарегистрировано 38 судей.

Как сообщало РБК-Украина, судьи Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда приняли присягу 11 апреля.