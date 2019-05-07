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На должность главы антикоррупционного суда претендуют три кандидата


Главу суда выберут тайным голосованием

На должность главы Высшего антикоррупционного суда Украины предложены кандидатуры трех судей. Об этом заявил председательствующий на заседании судья Виктор Маслов, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, от Апелляционной палаты ВАКС выдвинула кандидатом на должность главы суда Олега Павлишина. Кроме того, на должность главы ВАКС выдвинули кандидатуры судей Елены Танасевич и Маркияна Галабалы.

По словам председательствующего судьи Маслова, главу антикоррупционного суда должны избрать путем тайного голосования судей.

"Глава Высшего антикоррупционного суда и его заместитель осуществляют административные полномочия. Глава ВАКС и его заместитель избираются на должности собранием судей путем тайного голосования большинством от количества судей сроком на 3 года, но не более чем на срок полномочий судьи", - сообщил Маслов.

Напомним, сегодня в Высшем антикоррупционном суде началось собрание судей, на котором зарегистрировано 38 судей.

Как сообщало РБК-Украина, судьи Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда приняли присягу 11 апреля.

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