Долар різко подешевшав

В обмінних пунктах України сьогодні, 4 лютого 2020 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 15 копійок до 25,00 гривень за долар, курс євро знизився на 17 копійок до 27,69 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,77 (24,92 - 3 лютого), продажу - 25,00 (25,15 - 3 лютого) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,29 (27,47 - 3 лютого), продажу - 27,69 (27,86 - 3 лютого) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,63 (3,63 - 3 лютого), продажу 3,95 (3,96 - 3 лютого) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 24,80-25,05 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Нагадаємо, 4 лютого міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 10 копійок до 24,91 гривень за долар, курс купівлі до 24,8800 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 10 копійок до 27,53 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 3 лютого довідковий курс на рівні 24,86 грн/долар, знизивши його порівняно з 3 лютого (25,10 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Нагадаємо, населення України в січні 2020 року продало комерційним банкам готівкової валюти на 1416,3 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1313,91 млн доларів. Таким чином, в січні знову спостерігалася чистий продаж валюти населенням, яка склала 102,4 млн доларів, у той час як у грудні 2019 року вона становила 181,5 млн доларів.

За прогнозом аналітиків, протягом тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 25,6 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 25,4/25,7 грн.