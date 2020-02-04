Доллар резко подешевел

В обменных пунктах Украины сегодня, 4 февраля 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 15 копеек до 25,00 гривен за доллар, курс евро снизился на 17 копеек до 27,69 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,77 (24,92 - 3 февраля), продажи - 25,00 (25,15 - 3 февраля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,29 (27,47 - 3 февраля), продажи - 27,69 (27,86 - 3 февраля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,63 (3,63 - 3 февраля), продажи 3,95 (3,96 - 3 февраля) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 24,80-25,05 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Напомним, 4 февраля межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 10 копеек до 24,91 гривен за доллар, курс в покупке до 24,8800 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 27,53 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 3 февраля справочный курс на уровне 24,86 грн/доллар, понизив его по сравнению с 3 февраля (25,10 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Напомним, население Украины в январе 2020 года продало коммерческим банкам наличной валюты на 1416,3 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1313,91 млн долларов. Таким образом, в январе снова наблюдалась чистая продажа валюты населением, которая составила 102,4 млн долларов, в то время как в декабре 2019 года она составляла 181,5 млн долларов.

По прогнозу аналитиков, в течение недели ожидается рост курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,4/25,7 грн.