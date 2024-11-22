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Чем отличается МБР от ракеты средней дальности: объяснение

Пятница 22 ноября 2024 10:26
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Чем отличается МБР от ракеты средней дальности: объяснение Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Разница между межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) и баллистическими ракетами средней дальности (БРСД) в случае РС-26 "Рубеж", также вероятно известной как "Орешник", заключается в классификации, определенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Сейчас некоторые американские и европейские издания дискутируют о том, действительно ли вчерашний удар по Днепру был нанесен межконтинентальной ракетой, а не снарядом средней дальности.

Для объяснения различий и принципов классификации стоит обратиться к уже недействующему соглашению о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанному в 1987 году между Соединенными Штатами Америки (США) и Советским Союзом.

Согласно этому договору, ракеты разделялись по дальности полета: средней дальности - от 1000 до 5500 километров, а меньшей - от 500 до 1000 километров.

Отличие между баллистическими ракетами средней дальности и межконтинентальными баллистическими ракетами заключается в максимальной дальности их полета. Ракеты средней дальности не могут преодолеть дистанцию более 5500 километров, тогда как межконтинентальные способны это сделать.

Если опираться на заявления Кремля о существовании ракеты под названием "Орешник", которую классифицируют как баллистическую ракету средней дальности, это означает, что ее возможности ограничены именно этим диапазоном - не более 5500 километров.

На данный момент все данные свидетельствуют, что "Орешник" либо является ракетой РС-26 "Рубеж", либо же похожа не нее. Основной спор касается классификации "Рубежа", ведь ее максимальная дальность, зафиксированная во время тестовых запусков, составила около 5800 километров. Это подтвердил запуск, осуществленный в 2012 году: ракета была запущена с космодрома "Плесецк" и достигла цели на полигоне "Кура".

Запуски на дальность 5800 километров давали России основания утверждать, что РС-26 "Рубеж" является межконтинентальной ракетой и не противоречит условиям ДРСМД. Однако дальнейшие три испытания, которые проводились с полигона "Капустин Яр" до полигона "Сары-Шаган", показали дальность всего около 2 тысяч километров.

Ракеты средней дальности имеют достаточный радиус для поражения любой цели в Европе. С дальностью до 3,5 тысячи километров они обеспечивают возможность нанести ядерный удар по любой точке Европейского союза (ЕС). Кроме того, такие ракеты являются более экономичными в производстве по сравнению с межконтинентальными аналогами.

Первое применение МБР

21 ноября российские террористы прибегли к утреннему ракетному обстрелу Днепра:

  • с территории Астраханской области была выпущена межконтинентальная баллистическая ракета.
  • из Тамбовской области запущена аэробаллистическая ракета Х-47М2 «Кинжал».
  • из Волгоградской области осуществлен запуск семи крылатых ракет Х-101.

Украинская противовоздушная оборона (ПВО) успешно уничтожила шесть крылатых ракет типа Х-101.

В результате атаки повреждения получили промышленное предприятие и центр реабилитации для лиц с инвалидностью.

Представитель Европейского Союза Петер Стано, комментируя событие, отметил, что действия российского руководства, в частности обновление ядерной доктрины, свидетельствуют о продолжении опасной "ядерной игры" диктатора Владимира Путина.

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