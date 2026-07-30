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НБУ повысил учетную ставку: какое решение принял регулятор и что будет с инфляцией

14:09 30.07.2026 Чт
5 мин
Регулятор отреагировал на усиление инфляционного давления и ухудшил прогноз по росту цен
aimg Олег Хомчук
НБУ повысил учетную ставку: какое решение принял регулятор и что будет с инфляцией Учетная ставка НБУ в июле выросла до 15,5 процентов — каковы причины
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Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку с 15% до 15,5% годовых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НБУ Андрея Пышного во время пресс-конференции.

Главное:

  • Ставка повышена: НБУ увеличил учетную ставку с 15% до 15,5% годовых.
  • Причина ужесточения политики: Регулятор объяснил этот шаг устойчивым ростом фундаментального инфляционного давления и ожидаемым ускорением общей инфляции до 10% по итогам 2026 года.
  • Готовность к новым шагам: В Нацбанке заявили, что при необходимости готовы и в дальнейшем ужесточать процентную политику, чтобы сохранить привлекательность гривневых активов, стабильность валютного рынка и сдержать инфляционные ожидания.
  • Прогноз по ценам: НБУ ожидает, что инфляция начнет замедляться в 2027 году, снизится до 6,9%, а целевого уровня в 5% достигнет в конце 2028 года.
  • Оценка экономики улучшилась: несмотря на войну и российские атаки на инфраструктуру, регулятор повысил прогноз роста реального ВВП Украины в 2026 году до 1,8%, ожидая оживления экономической активности во втором полугодии.

В Нацбанке пояснили, что повышение ставки обусловлено устойчивым усилением фундаментального ценового давления и ожидаемым ускорением общей инфляции до конца года.

"Повышение учетной ставки направлено на сохранение привлекательности гривневых активов, устойчивости валютного рынка и контролируемости инфляционных ожиданий, что позволит уже в 2027 году вернуть инфляцию на траекторию замедления", – отметил глава НБУ.

Андрей Пышный также заявил, что регулятор готов и в дальнейшем использовать монетарные инструменты, в частности дополнительно ужесточать процентную политику, если это будет необходимо для сдерживания инфляционного давления.

Почему НБУ повысил ставку

По данным Нацбанка, в июне потребительская инфляция замедлилась до 7,2% в годовом исчислении благодаря увеличению предложения сырых продуктов питания. В то же время базовая инфляция, которая лучше отражает фундаментальные ценовые тенденции, ускорилась до 8,1%, превысив прогноз регулятора.

В НБУ пояснили, что в последние месяцы фундаментальное инфляционное давление стало более устойчивым из-за роста затрат бизнеса на логистику, оплату труда и энергоресурсы. Хотя инфляционные ожидания остаются относительно стабильными, они по-прежнему находятся на повышенном уровне.

Инфляция ускорится

Национальный банк ожидает, что уже в июле общая инфляция вновь начала расти, а базовая продолжила ускоряться. Обновленный прогноз предполагает, что по итогам 2026 года потребительская инфляция составит 10%, а базовая — 9,2%.

В НБУ объясняют это расширением бюджетных стимулов, дальнейшим ростом расходов бизнеса на оплату труда, а также вторичными эффектами от подорожания топлива и предыдущего ослабления гривны.

В то же время регулятор прогнозирует, что в 2027 году инфляция замедлится до 6,9%, а к целевому уровню в 5% вернется в конце 2028 года. Этому должны способствовать сокращение бюджетного дефицита, уменьшение дисбалансов на рынке труда, лучшие урожаи, улучшение ситуации в энергетике и эффект от более жесткой денежно-кредитной политики.

НБУ улучшил прогноз экономического роста

Несмотря на усиление инфляционного давления, Нацбанк улучшил прогноз экономического развития.

По оценкам регулятора, во втором квартале реальный ВВП Украины вырос на 0,8% в годовом исчислении. Восстановлению способствовали стабилизация работы энергосистемы и увеличение государственных расходов после снижения неопределенности в отношении международной финансовой помощи.

В то же время экономический рост по-прежнему сдерживают интенсивные российские атаки на логистическую инфраструктуру, энергетику и объекты бизнеса.

Учитывая масштабные бюджетные стимулы, локализацию производства вооружений и ожидаемый лучший урожай, НБУ повысил прогноз роста реального ВВП Украины в 2026 году до 1,8%.

В 2027–2028 годах экономика, по оценкам регулятора, будет расти примерно на 3% ежегодно благодаря увеличению инвестиций, развитию оборонно-промышленного комплекса, стабилизации энергетического сектора и восстановлению аграрного производства.

Чего ожидал рынок

Большинство участников финансового рынка накануне заседания прогнозировали, что НБУ сохранит учетную ставку на уровне 15%, поскольку существенных предпосылок для изменения монетарной политики нет.

Для чего нужна учетная ставка

Учетная ставка является основным инструментом монетарной политики НБУ. Она влияет на стоимость ресурсов для банков, а потому на ставки по кредитам, депозитам и доходности отдельных финансовых инструментов.

Также его уровень является одним из факторов, влияющих на инфляцию, валютный рынок и привлекательность гривневых активов.

Как менялась учетная ставка

Напомним, в начале полномасштабного вторжения НБУ удерживал учетную ставку на уровне 10% годовых. В июне 2022 года регулятор резко повысил ее до 25% , где она оставалась больше года.

Со второй половины 2023 года центробанк приступил к циклу смягчения монетарной политики. В 2024 году ставка постепенно снижалась, однако в конце года из-за усиления инфляционного давления НБУ вернулся к ее повышению.

В январе 2025 года учетную ставку повысили до 14,5%, а в марте – до 15,5%. На этом уровне оно сохранялось до конца 2025 года. В январе 2026 года Нацбанк начал новый цикл смягчения политики, снизив ставку до 15% . В марте и апреле регулятор оставлял ее без изменений.

Последний раз ее пересматривали в июне, когда регулятор также не стал изменять параметры монетарной политики. Тогда в НБУ объясняли решение необходимостью удержать инфляцию под контролем, поддержать устойчивость валютного рынка и сохранить привлекательность гривневых сбережений.

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