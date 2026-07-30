НБУ повысил учетную ставку: какое решение принял регулятор и что будет с инфляцией

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НБУ Андрея Пышного во время пресс-конференции.

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Ставка повышена: НБУ увеличил учетную ставку с 15% до 15,5% годовых.

НБУ увеличил учетную ставку с 15% до 15,5% годовых. Причина ужесточения политики: Регулятор объяснил этот шаг устойчивым ростом фундаментального инфляционного давления и ожидаемым ускорением общей инфляции до 10% по итогам 2026 года.

Регулятор объяснил этот шаг устойчивым ростом фундаментального инфляционного давления и ожидаемым ускорением общей инфляции до по итогам 2026 года. Готовность к новым шагам: В Нацбанке заявили, что при необходимости готовы и в дальнейшем ужесточать процентную политику, чтобы сохранить привлекательность гривневых активов, стабильность валютного рынка и сдержать инфляционные ожидания.

В Нацбанке заявили, что при необходимости готовы и в дальнейшем ужесточать процентную политику, чтобы сохранить привлекательность гривневых активов, стабильность валютного рынка и сдержать инфляционные ожидания. Прогноз по ценам: НБУ ожидает, что инфляция начнет замедляться в 2027 году, снизится до 6,9% , а целевого уровня в 5% достигнет в конце 2028 года.

НБУ ожидает, что инфляция начнет замедляться в 2027 году, снизится до , а целевого уровня в достигнет в конце 2028 года. Оценка экономики улучшилась: несмотря на войну и российские атаки на инфраструктуру, регулятор повысил прогноз роста реального ВВП Украины в 2026 году до 1,8%, ожидая оживления экономической активности во втором полугодии.

В Нацбанке пояснили, что повышение ставки обусловлено устойчивым усилением фундаментального ценового давления и ожидаемым ускорением общей инфляции до конца года.



"Повышение учетной ставки направлено на сохранение привлекательности гривневых активов, устойчивости валютного рынка и контролируемости инфляционных ожиданий, что позволит уже в 2027 году вернуть инфляцию на траекторию замедления", – отметил глава НБУ.



Андрей Пышный также заявил, что регулятор готов и в дальнейшем использовать монетарные инструменты, в частности дополнительно ужесточать процентную политику, если это будет необходимо для сдерживания инфляционного давления.

Почему НБУ повысил ставку

По данным Нацбанка, в июне потребительская инфляция замедлилась до 7,2% в годовом исчислении благодаря увеличению предложения сырых продуктов питания. В то же время базовая инфляция, которая лучше отражает фундаментальные ценовые тенденции, ускорилась до 8,1%, превысив прогноз регулятора.



В НБУ пояснили, что в последние месяцы фундаментальное инфляционное давление стало более устойчивым из-за роста затрат бизнеса на логистику, оплату труда и энергоресурсы. Хотя инфляционные ожидания остаются относительно стабильными, они по-прежнему находятся на повышенном уровне.

Инфляция ускорится

Национальный банк ожидает, что уже в июле общая инфляция вновь начала расти, а базовая продолжила ускоряться. Обновленный прогноз предполагает, что по итогам 2026 года потребительская инфляция составит 10%, а базовая — 9,2%.



В НБУ объясняют это расширением бюджетных стимулов, дальнейшим ростом расходов бизнеса на оплату труда, а также вторичными эффектами от подорожания топлива и предыдущего ослабления гривны.



В то же время регулятор прогнозирует, что в 2027 году инфляция замедлится до 6,9%, а к целевому уровню в 5% вернется в конце 2028 года. Этому должны способствовать сокращение бюджетного дефицита, уменьшение дисбалансов на рынке труда, лучшие урожаи, улучшение ситуации в энергетике и эффект от более жесткой денежно-кредитной политики.

НБУ улучшил прогноз экономического роста

Несмотря на усиление инфляционного давления, Нацбанк улучшил прогноз экономического развития.



По оценкам регулятора, во втором квартале реальный ВВП Украины вырос на 0,8% в годовом исчислении. Восстановлению способствовали стабилизация работы энергосистемы и увеличение государственных расходов после снижения неопределенности в отношении международной финансовой помощи.



В то же время экономический рост по-прежнему сдерживают интенсивные российские атаки на логистическую инфраструктуру, энергетику и объекты бизнеса.



Учитывая масштабные бюджетные стимулы, локализацию производства вооружений и ожидаемый лучший урожай, НБУ повысил прогноз роста реального ВВП Украины в 2026 году до 1,8%.



В 2027–2028 годах экономика, по оценкам регулятора, будет расти примерно на 3% ежегодно благодаря увеличению инвестиций, развитию оборонно-промышленного комплекса, стабилизации энергетического сектора и восстановлению аграрного производства.

Чего ожидал рынок

Большинство участников финансового рынка накануне заседания прогнозировали, что НБУ сохранит учетную ставку на уровне 15%, поскольку существенных предпосылок для изменения монетарной политики нет.

Для чего нужна учетная ставка

Учетная ставка является основным инструментом монетарной политики НБУ. Она влияет на стоимость ресурсов для банков, а потому – на ставки по кредитам, депозитам и доходности отдельных финансовых инструментов.

Также его уровень является одним из факторов, влияющих на инфляцию, валютный рынок и привлекательность гривневых активов.