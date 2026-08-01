ua en ru
Сб, 01 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

Бензин станет главным риском: банкир дал прогноз курса доллара на начало августа

07:30 01.08.2026 Сб
4 мин
Почему подорожание нефти может усилить спрос на валюту и какой курс ожидается в начале августа
aimg Олег Хомчук aimg Тарас Лесовой Эксперт
Бензин станет главным риском: банкир дал прогноз курса доллара на начало августа Фото: что будет с курсом доллара в первую неделю августа (коллаж РБК-Украина)
Не жди перемен – готовься к ним! Фильтруй валютные колебания с РБК-Украина в Google

В начале августа одним из ключевых факторов для валютного рынка Украины могут стать мировые цены на нефть. Рост стоимости энергоносителей способен увеличить спрос бизнеса на валюту, однако резких курсовых скачков ожидать не стоит.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

Главное:

  • Прогноз курса: На межбанке доллар ожидается в пределах 44,6-45,2 грн, евро – 50,8-51,5 грн. На наличном рынке доллар будет стоить 44,8-45 грн, евро – 51-51,5 грн.
  • Главный риск: Удорожание нефти и увеличение импорта горючего могут повысить спрос бизнеса на доллары и евро.
  • Население не спешит покупать валюту: Высокая доходность гривневых депозитов и ОВГЗ сдерживает переток сбережений в доллары и евро.
  • Дополнительные риски: Повлиять на рынок могут атаки на энергетическую и логистическую инфраструктуру, которые увеличивают потребность в импорте и усложняют экспорт.

Почему подорожавшее топливо может повлиять на валютный рынок

По словам Лесового, одним из наиболее чувствительных факторов в начале августа станет импорт энергоносителей. Из-за зависимости Украины от внешних поставок горючего любые колебания мировых цен на нефть достаточно быстро отражаются на спросе импортеров на иностранную валюту.

"Когда ситуация на нефтяном рынке остается неуверенной, энерготрейдеры пытаются работать на опережение. Для них выгоднее приобрести валюту раньше времени, чем ждать момента, когда одновременно могут вырасти как стоимость нефти, так и курс доллара", – объяснил банкир.

Он отметил, что в начале августа к традиционным закупкам горючего прибавится подготовка бизнеса к осенне-зимнему сезону. Компании будут формировать запасы горючего, закупать генераторы, аккумуляторы, энергетическое оборудование и комплектующие, значительная часть которых импортируется.

Поэтому спрос на доллар и евро со стороны бизнеса может несколько возрасти. В то же время, по оценке эксперта, эти операции прогнозируемы, поэтому Национальный банк способен компенсировать дополнительный спрос с помощью валютных интервенций.

Что будет сдерживать спрос населения на доллар

Лесной обратил внимание, что для украинцев цены на бензин и дизель остаются одним из самых заметных индикаторов стоимости жизни. Поэтому их рост может усиливать инфляционные ожидания и стимулировать интерес к иностранной валюте.

Впрочем, массового перехода населения в доллары или евро банкир пока не ожидает.

"В настоящее время существует важный сдерживающий фактор – это доходность гривневых депозитов. При умеренной инфляции и контролируемых курсовых колебаний они позволяют не только сохранить покупательную способность средств, но и получить реальный доход", – отметил он.

Кроме депозитов, альтернативой остаются ОВГЗ, доход по которым не облагается налогом.

Какие еще факторы будут влиять на курс

По словам эксперта, дополнительными рисками для валютного рынка остаются атаки на энергетическую и логистическую инфраструктуру. Они могут одновременно увеличить потребность в импорте оборудования и усложнить экспорт, что создает дополнительное давление на валютный рынок.

В то же время, частично инфляционное давление будет сдерживать сезонное увеличение предложения овощей, фруктов и другой аграрной продукции. Хотя логистические проблемы могут нивелировать этот эффект.

По оценке Лесового, Нацбанк и дальше будет оставаться ключевым стабилизатором валютного рынка, а режим управляемой гибкости не позволит курсу резко меняться.

Прогноз курса валют на 3-9 августа

Согласно прогнозам банкира, в течение следующей недели следует ожидать:

  • межбанк: 44,6-45,2 грн за доллар и 50,8-51,5 грн за евро;
  • наличный рынок: 44,8-45 грн за доллар и 51-51,5 грн за евро;
  • ежедневные колебания курса на межбанке составят 0,05-0,15 грн, в банках – до 0,2 грн, в обменниках – до 0,3 грн;
  • Средние недельные отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от стартового курса недели.

По мнению Лесового, цены на горючее могут стать главным фактором напряжения на валютном рынке в начале августа, однако благодаря действиям НБУ и привлекательности гривневых инструментов это вряд ли приведет к резким курсовым колебаниям.

Читайте также: Обладатели полок. Кому принадлежат АТБ, Сильпо, Novus, Varus и сколько они зарабатывают

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Личные финансы Финансы Курс доллара Курс евро
Новости
Россия убила баллистикой трех человек в Киеве, еще пятеро пострадали
Россия убила баллистикой трех человек в Киеве, еще пятеро пострадали
Аналитика
Купить турникет – мало: что нужно знать о домедицинской помощи и куда пойти учиться
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Купить турникет – мало: что нужно знать о домедицинской помощи и куда пойти учиться