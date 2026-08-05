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Доллар продолжает дешеветь: курс НБУ на 6 августа и от чего зависит стабильность гривны

16:46 05.08.2026 Ср
2 мин
Как изменился курс основных валют?
aimg Анастасия Мацепа
Доллар продолжает дешеветь: курс НБУ на 6 августа и от чего зависит стабильность гривны Фото: Нацбанк обновил официальный курс валют на 6 августа (коллаж РБК-Украина)
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Официальный курс валют на четверг, 6 августа, изменился разнонаправленно. Доллар США немного потерял в цене, в то время как евро вернулся к росту.

Каким будет официальный курс валют, а также от чего сегодня зависит стабильность гривны, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Курс доллара НБУ: снизился на 6 копеек – до 44,68 грн.
  • Курс евро НБУ: вырос на 9 копеек – до 51,62 грн.
  • Наличность остается важной: она нужна при отключении света и перебоях со связью.
  • Стабильность гривны зависит от экономики, инфляции, резервов НБУ и международной помощи, а не от номинала банкнот.

Курс валют НБУ

НБУ установил на четверг, 6 августа официальный курс валют. По сравнению с предыдущим банковским днем доллар несколько подешевел, в то время как евро продолжил рост.

Согласно данным НБУ, доллар США будет стоить 44,68 грн, что на 6 копеек меньше, чем днем ранее (44,74 грн).

Евро, напротив, подорожал. Официальный курс европейской валюты установлен на уровне 51,62 грн., что на 9 копеек больше, чем в среду (51,53 грн.).

Доллар продолжает дешеветь: курс НБУ на 6 августа и от чего зависит стабильность гривны

Фото: официальный курс валют НБУ на 6 августа (Инфографика РБК-Украина)

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От чего зависит стабильность гривны

Несмотря на активное развитие безналичных расчетов, наличные остаются важной частью финансовой системы Украины.

Об этом в подкасте рассказал вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов.

''Во время отключений электроэнергии, перебоев со связью или проблем с платежной инфраструктурой именно наличность выполняет роль резервного средства расчета'', – отметил банкир.

По его словам, стабильность национальной валюты определяется совсем другими факторами.

''Стабильность гривны будет зависеть не от номинала крупнейшей банкноты, а от уровня инфляции, состояния экономики, сбалансированности бюджета, ритмичности международной помощи, объема валютных резервов и эффективности монетарной политики НБУ'', – объяснил Мамедов.

Он также подчеркнул, что появление банкноты большего номинала само по себе не влияет на инфляцию.

''Банкнота 2000 гривен не является причиной инфляции. Она является следствием уже произошедших экономических изменений. Это техническое и экономически обоснованное решение, которое должно сделать наличное обращение более дешевым, более удобным и устойчивым'', – подытожил Сергей Мамедов.

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