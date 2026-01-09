ua en ru
Пт, 09 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Курс доллара уже превысил 43 гривны: НБУ установил новый максимум

Украина, Пятница 09 января 2026 18:05
UA EN RU
Курс доллара уже превысил 43 гривны: НБУ установил новый максимум Фото: Курс доллара вырос на 9 копеек (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

Национальный банк Украины впервые установил официальный курс доллара выше 43 гривен - на уровне 43,08 гривен на 12 января (на 9 копеек выше значения 9 января).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара на 12 января 2026 года установлен на таком уровне: 43,0757 гривен за 1 доллар (+0,09 грн).

Курс доллара уже превысил 43 гривны: НБУ установил новый максимумbank.gov.ua

Официальный курс евро снизился на 3 копейки, хотя и продолжает оставаться на уровне выше 50 гривен, а именно - 50,1444 гривен за 1 евро.

Курс доллара уже превысил 43 гривны: НБУ установил новый максимумbank.gov.ua

На межбанке курс доллара в результате торгов 8 января вырос на 20 копеек по сравнению с курсами 7 января – до 43,11-43,14 гривен (покупка-продажа), а курс покупки-продажи евро составил 50,29-50,31 гривен (+0,09 копеек по сравнению с предыдущим днем).

Курс доллара уже превысил 43 гривны: НБУ установил новый максимумudinform.com

На наличном рынке средний курс продажи доллара сегодня по сравнению со значением 8 января увеличился на 7 копеек и составляет 43,4 гривен, курс продажи евро вырос на 3 копейки и достиг 50,68 гривен. Средние курсы покупки доллара и евро составляют на сегодня 42,75 и 49,94 гривен соответственно.

Напомним, что официальный курс доллара с 1 по 9 января вырос на 64 копейки - до 42,99 гривен, а курс евро на 39 копеек - до 50,18 гривен.

Доктор экономических наук, член Совета НБУ Василий Фурман объясняет, что текущая девальвация гривны - это не одностороннее движение, национальная валюта еще может укрепиться.

Сегодняшний рост курсов доллара и евро, добавляет эксперт, связан с повышенным спросом на эти денежные единицы, что характерно для конца года и первых месяцев нового года. В этот период растут бюджетные расходы, в том числе на импорт оборудования, т. е. покупка валюты. Также население получает дополнительные выплаты, часть с которых конвертируется в валюту.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости
Весь Киев перешел на экстренные отключения света из-за атак и перегрузки сетей
Весь Киев перешел на экстренные отключения света из-за атак и перегрузки сетей
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка