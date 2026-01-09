Курс доллара уже превысил 43 гривны: НБУ установил новый максимум

Национальный банк Украины впервые установил официальный курс доллара выше 43 гривен - на уровне 43,08 гривен на 12 января (на 9 копеек выше значения 9 января).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс доллара на 12 января 2026 года установлен на таком уровне: 43,0757 гривен за 1 доллар (+0,09 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро снизился на 3 копейки, хотя и продолжает оставаться на уровне выше 50 гривен, а именно - 50,1444 гривен за 1 евро.

bank.gov.ua

На межбанке курс доллара в результате торгов 8 января вырос на 20 копеек по сравнению с курсами 7 января – до 43,11-43,14 гривен (покупка-продажа), а курс покупки-продажи евро составил 50,29-50,31 гривен (+0,09 копеек по сравнению с предыдущим днем).

udinform.com

На наличном рынке средний курс продажи доллара сегодня по сравнению со значением 8 января увеличился на 7 копеек и составляет 43,4 гривен, курс продажи евро вырос на 3 копейки и достиг 50,68 гривен. Средние курсы покупки доллара и евро составляют на сегодня 42,75 и 49,94 гривен соответственно.