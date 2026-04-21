Доллар выше 44 гривен и продолжает расти: "свежий" курс в обменниках и банках на 21 апреля

Утром 21 апреля украинский валютный рынок продолжил тренд на укрепление американской валюты. Доллар прибавил в цене еще 10-20 копеек, уверенно преодолевая новые максимумы в кассах ведущих банков.

РБК-Украина собрало актуальные данные о том, как изменились "ценники" в популярных банках и обменниках.

Главное:

Рост доллара: Средний курс продажи в банках поднялся до 44,30 грн, а в обменниках - до 44,05 грн.

Ситуация с евро: Валюта держится на уровне 52,29 грн в банках. При этом в некоторых финучреждениях, в частности в ПриватБанке, евро немного подешевело.

Валюта держится на уровне 52,29 грн в банках. При этом в некоторых финучреждениях, в частности в ПриватБанке, евро немного подешевело. Наличный рынок: Обменники покупают доллар у населения в среднем по 43,90 грн, евро - по 51,80 грн.

Курс валют в обменниках

По состоянию на утро 21 апреля портал Minfin приводит средний курс доллара в обменниках на уровне 44,05 (+10 коп) гривен при покупке. Сдать валюту сегодня можно по среднему курсу в 43,90 (+10 коп) гривны.

Евро в обменниках сегодня можно купить по 52 (+5 коп) гривны, а сдать - по 51,80 (+20 коп) гривны.

Курс валют в банках

Средний курс покупки доллара в банках составляет 44,30 (+10 коп) гривны, а сдать можно по 43,80 (+20 коп) гривны.

Евро же в банках сегодня стоит 52,29 (+4 коп) гривны при покупке и 51,50 (+10 коп) гривну - при сдаче валюты.

ПриватБанк сегодня продает доллары в кассах по 44,45 (+15 коп) гривны, а курс для безнала - 44,44 (+20 коп) гривны. Евро в "Привате" стоит 52,35 (-28 коп) гривны при покупке в отделении и картой.

Ощадбанк держит курс доллара для продажи на уровне 44,35 (+10 коп) гривен в мобильном приложении, а для карт курс - 44,45 (+10 коп) гривны. Евро в мобильном "Ощаде" стоит 52,35 (+5 коп) гривны, а для карт - 52,45 (без изменений) гривны.

В "Пумбе" доллар сегодня можно купить по 44,40 (без изменений) гривны в кассе и 44,20 (без изменений) гривны - карточкой. Евро банк продает по 52,30 (-10 коп) гривны.

Monobank сегодня продает доллары по 44,43 (+20 коп) гривны, а евро - по 52,35 (без изменений) гривны.