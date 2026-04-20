Евро снова побил рекорд, доллар тоже вырос: курс на 21 апреля и что влияет на валюту

Национальный банк повысил курс доллара и евро на вторник, 21 апреля. Европейская валюта в очередной раз установила исторический рекорд.

Сколько будет стоить валюта завтра и какие факторы будут влиять на курс на этой неделе, - в материале РБК-Украина ниже.

Официальный курс на вторник установлен на уровне 44,10 грн (+21 коп.). Евро бьет рекорды: Официальный курс европейской валюты установил новый исторический максимум, достигнув отметки 51,89 грн (+13 коп.).

Три фактора влияния на курс: Стоимость евро напрямую зависит от геополитической ситуации на Ближнем Востоке, мировых цен на энергоносители и общей стабильности глобального рынка.

Курс валют НБУ

Курс доллара и евро на 21 апреля (Инфографика РБК-Украина)

Какие факторы влияют на курс евро

В отличие от доллара, стоимость евровалюты в Украине имеет двойную зависимость. Она формируется на основе внутреннего курса гривны к доллару и глобальных торгов в кросс-паре евро/доллар.

Именно поэтому мировые события мгновенно отражаются на украинских обменниках, сказал в комментарии РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой.

Главные триггеры, которые определяют поведение евро:

Геополитика и Ближний Восток: Любая эскалация конфликта создает риски для энергетического рынка, к которому Европа является чрезвычайно чувствительной.

Цены на нефть и инфляция: Подорожание энергоносителей провоцирует дефицит и разгоняет европейскую инфляцию. Как следствие, евро ослабевает относительно доллара.

Стабильность внешнего фона: Если глобальная ситуация успокаивается, а цены на топливо останавливают рост, евровалюта получает импульс для укрепления.

Из-за постоянной турбулентности в мире и мгновенной реакции рынков на новости, прогнозировать курс евро становится все сложнее - амплитуда его колебаний может меняться ежедневно, отметил эксперт.