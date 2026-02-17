Доллар и евро снова растут: какой курс 17 февраля и можно ли купить валюту без паспорта

Обменники и банки обновили курсы валют на вторник, 17 февраля. Доллар и евро продолжают понемногу дорожать, но без резких скачков.

Где сейчас самый выгодный курс и при каких условиях у вас не будут требовать документы при обмене валют - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

Курс в обменниках: Доллар и евро подорожали на 5 копеек - средний курс продажи составляет 43,25 грн и 51,55 грн соответственно.

Доллар и евро подорожали на 5 копеек - средний курс продажи составляет грн и грн соответственно. Лучшая цена в банках: Среди крупных финучреждений самый дешевый доллар в кассах ПриватБанка ( 43,39 грн), тогда как в Ощаде цена выше - 43,45 грн.

Среди крупных финучреждений самый дешевый доллар в кассах ПриватБанка ( грн), тогда как в Ощаде цена выше - грн. Обмен без документов: Физические лица могут покупать валюту без паспорта на сумму до 400 000 грн в эквиваленте.

Физические лица могут покупать валюту без паспорта на сумму до грн в эквиваленте. Финмониторинг: При операциях от 400 тыс. грн обязательной является полная идентификация и подтверждение происхождения средств.

Фото: курс валют на 17 февраля (инфографика РБК-Украина)

Курс доллара: обменники

По состоянию на утро 17 февраля, по данным портала Minfin, средний курс в обменниках на покупку долларов установлен на уровне 43,25 (+5 коп) гривен. Сдать же валюту можно по среднему курсу 43,14 (+4 коп) гривны.

Европейская валюта также немного прибавила в цене. Так, средний курс при покупке евро в обменниках составляет 51,55 (+5 коп) гривну. Сдать валюту можно по курсу 51,37 (+3 коп) гривна.

Курс валют в банках

ПриватБанк по состоянию на утро продает доллары в отделениях по курсу 43,39 гривны, а сдать валюту в кассах можно по 42,79 гривны. Для карточек курс установлен на уровне 43,47 гривны - покупка и 42,94 гривны - продажа.

Евро же утром стоит 51,55 гривну в отделениях и 51,54 гривну - для карточек. Сдать валюту можно по курсу 50,55 и 50,86 гривен соответственно.

Ощадбанк продает доллары в кассах банков по курсу 43,45 гривны, сдать валюту здесь можно по 42,90 гривны. Для карточек курс покупка доллара установлен на уровне 43,5 гривен, сдать валюту можно по курсу 42,95 гривны.

Евро в "Ощаде" в кассах сегодня продают по курсу 51,65 гривна, а сдать можно за 50,95 гривен. Для карточек курс евро установлен на уровне 51,75 и 51 гривны.

Нужны ли документы при обмене валют?

Как сообщается на сайте ПриватБанка, процедура идентификации клиента зависит исключительно от суммы операции. Вот главные цифры, которые нужно знать перед походом в кассу:

До 400 000 грн (в эквиваленте):

Паспорт не нужен.

Идентификация - только по вашему желанию.

Ф.И.О. в чеке фиксируются с ваших слов.

От 400 000 грн и выше:

Обязательна полная идентификация клиента.

Необходимо предоставить документы, подтверждающие источник происхождения средств.

Важно: Контроль усиливается, если суммарный объем операций превышает 800 тыс. грн за неделю или 2 млн грн за три месяца.