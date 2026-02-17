Долар та євро знову ростуть: який курс 17 лютого та чи можна купити валюту без паспорта

Обмінники та банки оновили курси валют на вівторок, 17 лютого. Долар та євро продовжують потрохи дорожчати, але без різких стрибків.

Де зараз найвигідніший курс та за яких умов у вас не вимагатимуть документи при обміні валют - читате в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

Курс в обмінниках: Долар та євро подорожчали на 5 копійок - середній курс продажу становить 43,25 грн та 51,55 грн відповідно.

Долар та євро подорожчали на 5 копійок - середній курс продажу становить грн та грн відповідно. Найкраща ціна в банках: Серед великих фінустанов найдешевший долар у касах ПриватБанку ( 43,39 грн), тоді як в Ощаді ціна вища - 43,45 грн.

Серед великих фінустанов найдешевший долар у касах ПриватБанку ( грн), тоді як в Ощаді ціна вища - грн. Обмін без документів: Фізичні особи можуть купувати валюту без паспорта на суму до 400 000 грн в еквіваленті.

Фізичні особи можуть купувати валюту без паспорта на суму до грн в еквіваленті. Фінмоніторинг: При операціях від 400 тис. грн обов’язковою є повна ідентифікація та підтвердження походження коштів.

Фото: курс валют на 17 лютого (інфографіка РБК-Україна)

Курс долара: обмінники

Станом на ранок 17 лютого, за даними порталу Minfin, середній курс в обмінниках на купівлю доларів встановлено на рівні 43,25 (+5 коп) гривень. Здати ж валюту можна за середнім курсом 43,14 (+4 коп) гривні.

Європейська валюта також трохи додала в ціні. Так, середній курс при купівлі євро в обмінниках становить 51,55 (+5 коп) гривню. Здати валюту можна за курсом 51,37 (+3 коп) гривня.

Курс валют в банках

ПриватБанк станом на ранок продає долари у відділеннях за курсом 43,39 гривні, а здати валюту в касах можна по 42,79 гривні. Для карток курс встановлено на рівні 43,47 гривні - купівля та 42,94 гривні - продаж.

Євро ж вранці коштує 51,55 гривню у відділеннях та 51,54 гривню - для карток. Здати валюту можна за курсом 50,55 та 50,86 гривень вдповідно.

Ощадбанк продає долари в касах банків за курсом 43,45 гривні, здати валюту тут можна по 42,90 гривні. Для карток курс купівля долара встановлено на рівні 43,5 гривень, здати валюту можна по курсу 42,95 гривні.

Євро в "Ощаді" у касах сьогодні продають за курсом 51,65 гривня, а здати можна за 50,95 гривень. Для карток курс євро встановлено на рівні 51,75 та 51 гривні.

Чи потрібні документи при обміні валют?

Як повідомляється на сайті ПриватБанку, процедура ідентифікації клієнта залежить виключно від суми операції. Ось головні цифри, які потрібно знати перед походом у касу:

До 400 000 грн (в еквіваленті):

Паспорт не потрібен.

Ідентифікація - лише за вашим бажанням.

П.І.Б. у чеку фіксуються з ваших слів.

Від 400 000 грн і вище:

Обов'язкова повна ідентифікація клієнта.

Необхідно надати документи, що підтверджують джерело походження коштів.

Важливо: Контроль посилюється, якщо сумарний обсяг операцій перевищує 800 тис. грн за тиждень або 2 млн грн за три місяці.