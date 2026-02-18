Доллар и евро завтра будут еще дороже: курс на 19 февраля и как обменять поврежденные купюры
Нацбанк обновил курс валют на четверг, 19 февраля. Завтра как доллар, так и евро немного вырастут в цене.
Сколько будет стоить валюта завтра и можно ли в Украине обменять изношенные купюры - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- Курс на 19 февраля: НБУ повысил официальную стоимость валют. Доллар вырос до 43,29 грн, а евро - до 51,25 грн.
- Правила обмена: Кассиры обязаны принимать банкноты с незначительными повреждениями (пятнами или потертостями) как обычные деньги.
- Изношенные купюры: Сильно поврежденные или разорванные банкноты принимают на инкассо - их отправляют на обмен за границу (услуга обычно платная).
- Проверка на подлинность: Если возникает сомнение в подлинности купюры, ее можно бесплатно отправить на экспертизу в НБУ.
- Важно: Настоящие банкноты после проверки возвращают владельцу, а фальшивые - изымают без компенсации и передают полиции.
Фото: курс валют НБУ на 19 февраля (инфографика РБК-Украина)
Курс валют НБУ
Нацбанк повысил курс доллара на 19 февраля на 4 копейки - до 43,29 гривен. Евро также завтра будет дороже - 51,25 (+9 коп.)
Как обменять поврежденную или сомнительную валюту?
Как отмечается на сайте НБУ, банк или другое финансовое учреждение обязаны проверять признаки платежности и подлинности банкнот иностранной валюты.
Обычный обмен:
Если купюра имеет лишь незначительные повреждения (небольшие пятна или потертости), кассир обязан принять ее как обычную платежную банкноту.
Значительные повреждения (Инкассо):
Если купюра сильно изношена или разорвана, ее принимают на инкассо. Банк берет такую валюту и отправляет за границу для обмена на новую. Эта услуга обычно платная.
Сомнение относительно подлинности:
Если кассир сомневается, настоящая ли купюра, ее изымают и отправляют на бесплатную экспертизу в Нацбанк.
Вы также можете самостоятельно подать заявление на такую проверку.
Результаты проверки:
- Настоящие купюры (даже изношенные) возвращают владельцу.
- Фальшивые - изымают без возмещения и передают полиции.
