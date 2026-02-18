ua en ru
Ср, 18 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

Доллар и евро завтра будут еще дороже: курс на 19 февраля и как обменять поврежденные купюры

Украина, Среда 18 февраля 2026 15:45
UA EN RU
Доллар и евро завтра будут еще дороже: курс на 19 февраля и как обменять поврежденные купюры Фото: НБУ снова повысил курс доллара (Getty Images)
Автор: Ирина Гамерская

Нацбанк обновил курс валют на четверг, 19 февраля. Завтра как доллар, так и евро немного вырастут в цене.

Сколько будет стоить валюта завтра и можно ли в Украине обменять изношенные купюры - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Читайте также: Доллары 1996 года надо сдать? Действительно ли эти купюры проблемные

Главное:

  • Курс на 19 февраля: НБУ повысил официальную стоимость валют. Доллар вырос до 43,29 грн, а евро - до 51,25 грн.
  • Правила обмена: Кассиры обязаны принимать банкноты с незначительными повреждениями (пятнами или потертостями) как обычные деньги.
  • Изношенные купюры: Сильно поврежденные или разорванные банкноты принимают на инкассо - их отправляют на обмен за границу (услуга обычно платная).
  • Проверка на подлинность: Если возникает сомнение в подлинности купюры, ее можно бесплатно отправить на экспертизу в НБУ.
  • Важно: Настоящие банкноты после проверки возвращают владельцу, а фальшивые - изымают без компенсации и передают полиции.

Доллар и евро завтра будут еще дороже: курс на 19 февраля и как обменять поврежденные купюры

Фото: курс валют НБУ на 19 февраля (инфографика РБК-Украина)

Курс валют НБУ

Нацбанк повысил курс доллара на 19 февраля на 4 копейки - до 43,29 гривен. Евро также завтра будет дороже - 51,25 (+9 коп.)

Как обменять поврежденную или сомнительную валюту?

Как отмечается на сайте НБУ, банк или другое финансовое учреждение обязаны проверять признаки платежности и подлинности банкнот иностранной валюты.

Обычный обмен:

Если купюра имеет лишь незначительные повреждения (небольшие пятна или потертости), кассир обязан принять ее как обычную платежную банкноту.

Значительные повреждения (Инкассо):

Если купюра сильно изношена или разорвана, ее принимают на инкассо. Банк берет такую валюту и отправляет за границу для обмена на новую. Эта услуга обычно платная.

Сомнение относительно подлинности:

Если кассир сомневается, настоящая ли купюра, ее изымают и отправляют на бесплатную экспертизу в Нацбанк.

Вы также можете самостоятельно подать заявление на такую проверку.

Результаты проверки:

  • Настоящие купюры (даже изношенные) возвращают владельцу.
  • Фальшивые - изымают без возмещения и передают полиции.

Читайте также:

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины Финансы Курс доллара Курс евро
Новости
Переговоры в Женеве: Зеленский рассказал о прогрессе на одном из треков
Переговоры в Женеве: Зеленский рассказал о прогрессе на одном из треков
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"