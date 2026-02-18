Долар та євро завтра будуть ще дорожчими: курс на 19 лютого та як обміняти пошкоджені купюри
Нацбанк оновив курс валют на четвер, 19 лютого. Завтра як долар, так і євро трохи зростуть в ціні.
Скільки коштуватиме валюта завтра та чи можна в Україні обміняти зношені купюри - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
- Курс на 19 лютого: НБУ підвищив офіційну вартість валют. Долар зріс до 43,29 грн, а євро - до 51,25 грн.
- Правила обміну: Касири зобов’язані приймати банкноти з незначними пошкодженнями (плямами чи потертостями) як звичайні гроші.
- Зношені купюри: Сильно пошкоджені або розірвані банкноти приймають на інкасо - їх відправляють на обмін за кордон (послуга зазвичай платна).
- Перевірка на справжність: Якщо виникає сумнів у справжності купюри, її можна безкоштовно відправити на експертизу до НБУ.
- Важливо: Справжні банкноти після перевірки повертають власнику, а фальшиві - вилучають без компенсації та передають поліції.
Фото: курс валют НБУ на 19 лютого (інфографіка РБК-Україна)
Курс валют НБУ
Нацбанк підвищив курс долара на 19 лютого на 4 копійки - до 43,29 гривень. Євро також завтра буде дорожче - 51,25 (+9 коп.)
Як обміняти пошкоджену або сумнівну валюту?
Як зазначаєть на сайті НБУ, банк чи інша фінансова установа зобов'язані перевіряти ознаки платіжності та справжності банкнот іноземної валюти.
Звичайний обмін:
Якщо купюра має лише незначні пошкодження (невеликі плями чи потертості), касир зобов’язаний прийняти її як звичайну платіжну банкноту.
Значні пошкодження (Інкасо):
Якщо купюра сильно зношена або розірвана, її приймають на інкасо. Банк бере таку валюту і відправляє за кордон для обміну на нову. Ця послуга зазвичай платна.
Сумнів щодо справжності:
Якщо касир сумнівається, чи купюра справжня, її вилучають і відправляють на безкоштовну експертизу до Нацбанку.
Ви також можете самостійно подати заяву на таку перевірку.
Результати перевірки:
- Справжні купюри (навіть зношені) повертають власнику.
- Фальшиві - вилучають без відшкодування та передають поліції.
