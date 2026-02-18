ua en ru
Ср, 18 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

Долар та євро завтра будуть ще дорожчими: курс на 19 лютого та як обміняти пошкоджені купюри

Україна, Середа 18 лютого 2026 15:45
UA EN RU
Долар та євро завтра будуть ще дорожчими: курс на 19 лютого та як обміняти пошкоджені купюри Фото: НБУ знову підвищив курс долара (Getty Images)
Автор: Ірина Гамерська

Нацбанк оновив курс валют на четвер, 19 лютого. Завтра як долар, так і євро трохи зростуть в ціні.

Скільки коштуватиме валюта завтра та чи можна в Україні обміняти зношені купюри - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Читайте також: Долари 1996 року треба здати? Чи дійсно ці купюри проблемні

Головне:

  • Курс на 19 лютого: НБУ підвищив офіційну вартість валют. Долар зріс до 43,29 грн, а євро - до 51,25 грн.
  • Правила обміну: Касири зобов’язані приймати банкноти з незначними пошкодженнями (плямами чи потертостями) як звичайні гроші.
  • Зношені купюри: Сильно пошкоджені або розірвані банкноти приймають на інкасо - їх відправляють на обмін за кордон (послуга зазвичай платна).
  • Перевірка на справжність: Якщо виникає сумнів у справжності купюри, її можна безкоштовно відправити на експертизу до НБУ.
  • Важливо: Справжні банкноти після перевірки повертають власнику, а фальшиві - вилучають без компенсації та передають поліції.

Долар та євро завтра будуть ще дорожчими: курс на 19 лютого та як обміняти пошкоджені купюри

Фото: курс валют НБУ на 19 лютого (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют НБУ

Нацбанк підвищив курс долара на 19 лютого на 4 копійки - до 43,29 гривень. Євро також завтра буде дорожче - 51,25 (+9 коп.)

Як обміняти пошкоджену або сумнівну валюту?

Як зазначаєть на сайті НБУ, банк чи інша фінансова установа зобов'язані перевіряти ознаки платіжності та справжності банкнот іноземної валюти.

Звичайний обмін:

Якщо купюра має лише незначні пошкодження (невеликі плями чи потертості), касир зобов’язаний прийняти її як звичайну платіжну банкноту.

Значні пошкодження (Інкасо):

Якщо купюра сильно зношена або розірвана, її приймають на інкасо. Банк бере таку валюту і відправляє за кордон для обміну на нову. Ця послуга зазвичай платна.

Сумнів щодо справжності:

Якщо касир сумнівається, чи купюра справжня, її вилучають і відправляють на безкоштовну експертизу до Нацбанку.

Ви також можете самостійно подати заяву на таку перевірку.

Результати перевірки:

  • Справжні купюри (навіть зношені) повертають власнику.
  • Фальшиві - вилучають без відшкодування та передають поліції.

Читайте також:

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України Фінанси Курс долара Курс євро
Новини
Переговори у Женеві: Зеленський розповів про прогрес на одному з треків
Переговори у Женеві: Зеленський розповів про прогрес на одному з треків
Аналітика
"Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна "Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"