Доллар и евро синхронно подорожали: "свежий" курс валют в обменниках и банках 28 апреля

09:33 28.04.2026 Вт
3 мин
Где выгоднее всего покупать валюту сегодня?
aimg Ирина Гамерская
Фото: обменники и банки обновили курс валют (Getty Images)

Утро вторника началось с заметного подорожания иностранной валюты на украинском рынке. Крупнейшие системные банки, в частности ПриватБанк и Monobank, существенно обновили свои ценники, добавив к стоимости доллара и евро до 20 копеек по сравнению с предыдущим днем.

О том, какие банки еще держат выгодные предложения и что происходит в обменниках - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Рост в банках: Средний курс покупки доллара поднялся до 44,30 грн. Самые высокие ценники в кассах установили ПУМБ и Monobank - 44,40 грн.
  • ПриватБанк: Безналичный доллар подорожал сразу на 20 копеек - до 44,44 грн. Евро в отделениях банка теперь стоит 52,05 грн.
  • Ощадбанк: Карточный курс евро подскочил до 52,20 грн (+20 коп.), а доллар в мобильном приложении продают по 44,25 грн.
  • Monobank: Курс доллара вырос на 17 копеек - до 44,40 грн. Цена евро осталась стабильной на уровне 52,07 грн.
  • Рынок обменников: Доллар держится на отметке 43,90 грн, однако курс приема валюты вырос до 43,80 грн. Евро в обменниках подорожало до 51,80 грн.

Курс валют в обменниках

По состоянию на утро 28 апреля портал Minfin приводит средний курс доллара в обменниках на уровне 43,90 (без изменений) гривен для покупки ты 43,80 (+5 коп) гривны - для сдачи валюты.

Евро в обменниках сегодня стоит 51,80 (+10 коп) гривен для покупки и 51,56 (+6 коп) гривну - для сдачи валюты.

Фото: курс валют на 28 апреля (инфографика РБК-Украина)

Фото: курс валют на 28 апреля (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Средний курс доллара в банках сегодня держится на уровне 44,30 (+10 коп) гривен для покупки и 43,77 (+7 коп) гривны - для сдачи валюты.

Евро в банках можно купить по среднему курсу в 51,95 (+5 коп) гривен, а сдать - по 51,30 (+10 коп) гривны.

ПриватБанк сегодня продает доллары в кассах по 44,30 (+5 коп) гривны, а безнал - 44,44 (+20 коп) гривны. Евро в отделениях банка можно купить по 52,05 (+15 коп) гривны, а картой - 52,08 (без изменений) гривны.

В Ощадбанке доллар можно купить в мобильном приложении по 44,25 (+5 коп) гривны, а карточкой - 44,40 (+5 коп) гривны. Евро в мобильном "Ощаде" сегодня стоит 52 (+15 коп) гривны, а карточкой - 52,20 (+20 коп) гривны.

"Пумб" сегодня продает доллары в отделениях по 44,40 (+10 коп) гривны, а безнал - 44,20 (+10 коп) гривны. Евро в кассах банка можно купить по 52,10 (+10 коп) гривны.

Monobank сегодня держит курс продажи доллара на уровне 44,40 (+17 коп) гривен, а евро - 52,07 (без изменений) гривны.

Где выгоднее всего покупать валюту сегодня?

Для тех, кто планирует приобрести доллар, наиболее привлекательные условия сохраняются в обменниках (43,90 грн) и в мобильном приложении Ощадбанка (44,25 грн).

В сегменте евро самый низкий курс продажи зафиксирован в обменниках (51,80 грн) и в приложении Ощада (52,00 грн). В других крупных банках, таких как ПриватБанк или ПУМБ, стоимость европейской валюты уже уверенно пересекла отметку в 52,05-52,10 грн.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

