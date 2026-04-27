Доллар и евро снова выросли: курс на 28 апреля и что дальше будет с валютой

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 28 апреля. Доллар продолжил рост, а евро усилило восходящее движение после повышения днем ранее.

Главное: На 28 апреля официальный курс доллара вырос до 44,09 грн, евро - до 51,76 грн.

Доллар прибавил 9 копеек, а евро - 22 копейки по сравнению с предыдущим днем.

На валютном рынке сохраняется режим управляемой гибкости, резкие скачки курса маловероятны.

Стабильность гривны поддерживают валютные интервенции НБУ объемом до 800 млн долларов в неделю.

Среди рисков для курса - цены на нефть, международная помощь ЕС и военные факторы.

Курс валют НБУ

На 28 апреля НБУ установил официальный курс доллара на уровне 44,09 грн, что на 9 копеек выше курса 27 апреля (44,00 грн).

Евро также подорожало - до 51,76 грн, что на 22 копейки больше по сравнению с предыдущим показателем (51,54 грн).

Таким образом, доллар продолжает постепенное укрепление, а евро развивает восходящий тренд.

Фото: курс валют на 28 апреля (инфографика РБК-Украина)

Что дальше будет с курсом

По словам директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Тараса Лесового, на валютном рынке и в дальнейшем будет действовать режим управляемой гибкости, поэтому резкие курсовые колебания маловероятны.

По его оценке, курс доллара будет находиться в пределах 43,5-44,5 грн.

Стабильность рынка будут поддерживать валютные интервенции Нацбанка, средний объем которых может достигать до 800 млн долларов в неделю.

Евро, как ожидается, будет оставаться более изменчивым. Его курс может колебаться в диапазоне 49,5-52,5 грн.

Среди причин - зависимость от мировой пары евро/доллар и цен на нефть. Если нефть будет дорожать, позиции доллара могут усилиться. Если цены стабилизируются или снизятся, евро может отыграть часть позиций.

Среди ключевых факторов влияния на валютный рынок эксперт называет политику НБУ и валютные интервенции, международную помощь, ситуацию на нефтяном рынке и военные риски.

По оценке эксперта, валютный рынок будет оставаться контролируемым, а основные риски для курса связаны прежде всего с внешним финансированием, глобальной ситуацией и факторами безопасности.