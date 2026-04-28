Долар та євро синхронно подорожчали: "свіжий" курс валют в обмінниках та банках 28 квітня

Ранок вівторка розпочався із помітного подорожчання іноземної валюти на українському ринку. Найбільші системні банки, зокрема ПриватБанк та Monobank, суттєво оновили свої цінники, додавши до вартості долара та євро до 20 копійок порівняно з попереднім днем.

Про те, які банки ще тримають вигідні пропозиції та що відбувається в обмінниках - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

Зростання в банках: Середній курс купівлі долара піднявся до 44,30 грн. Найвищі цінники у касах встановили ПУМБ та Monobank - 44,40 грн.

Середній курс купівлі долара піднявся до 44,30 грн. Найвищі цінники у касах встановили ПУМБ та Monobank - 44,40 грн. ПриватБанк: Безготівковий долар подорожчав одразу на 20 копійок - до 44,44 грн. Євро у відділеннях банку тепер коштує 52,05 грн.

Безготівковий долар подорожчав одразу на 20 копійок - до 44,44 грн. Євро у відділеннях банку тепер коштує 52,05 грн. Ощадбанк: Картковий курс євро підскочив до 52,20 грн (+20 коп.), а долар у мобільному застосунку продають по 44,25 грн.

Картковий курс євро підскочив до 52,20 грн (+20 коп.), а долар у мобільному застосунку продають по 44,25 грн. Monobank: Курс долара зріс на 17 копійок - до 44,40 грн. Ціна євро залишилася стабільною на рівні 52,07 грн.

Курс долара зріс на 17 копійок - до 44,40 грн. Ціна євро залишилася стабільною на рівні 52,07 грн. Ринок обмінників: Долар тримається на позначці 43,90 грн, проте курс прийому валюти зріс до 43,80 грн. Євро в обмінниках подорожчало до 51,80 грн.

Курс валют в обмінниках

Станом на ранок 28 квітня портал Minfin наводить середній курс долара в обмінниках на рівні 43,90 (без змін) гривень для покупки ти 43,80 (+5 коп) гривні - для здачі валюти.

Євро в обмінниках сьогодні коштує 51,80 (+10 коп) гривень для покупки та 51,56 (+6 коп) гривню - для здачі валюти.

Фото: курс валют на 28 квітня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Середній курс долара в банках сьогодні тримається на рівні 44,30 (+10 коп) гривень для покупки та 43,77 (+7 коп) гривні - для здачі валюти.

Євро в банках можна купити за середнім курсом у 51,95 (+5 коп) гривень, а здати - по 51,30 (+10 коп) гривні.

ПриватБанк сьогодні продає долари в касах по 44,30 (+5 коп) гривні, а безнал - 44,44 (+20 коп) гривні. Євро у відділеннях банку можна купити по 52,05 (+15 коп) гривні, а карткою - 52,08 (без змін) гривні.

В Ощадбанку долар можна купити у мобільному застосунку по 44,25 (+5 коп) гривні, а карткою - 44,40 (+5 коп) гривні. Євро у мобільному "Ощаді" сьогодні коштує 52 (+15 коп) гривні, а карткою - 52,20 (+20 коп) гривні.

"Пумб" сьогодні продає долари у віддіденнях по 44,40 (+10 коп) гривні, а безнал - 44,20 (+10 коп) гривні. Євро в касах банку можна купити по 52,10 (+10 коп) гривні.

Monobank сьогодні тримає курс продажу долара на рівні 44,40 (+17 коп) гривень, а євро - 52,07 (без змін) гривні.

Де найвигідніше купувати валюту сьогодні?

Для тих, хто планує придбати долар, найбільш привабливі умови зберігаються в обмінниках (43,90 грн) та в мобільному застосунку Ощадбанку (44,25 грн).

У сегменті євро найнижчий курс продажу зафіксовано в обмінниках (51,80 грн) та в застосунку Ощаду (52,00 грн). В інших великих банках, як-от ПриватБанк чи ПУМБ, вартість європейської валюти вже впевнено перетнула позначку в 52,05-52,10 грн.