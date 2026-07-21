Доллар подорожал: курс НБУ на 22 июля и как ослабление гривни влияет на недвижимость

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 22 июля. Доллар продолжил рост после незначительного подорожания во вторник, в то время как евро остался без изменений.

Каким будет курс завтра и как курс доллара влияет на рынок недвижимости – в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

НБУ повысил официальный курс доллара до 44,75 грн.

Евро остался на уровне 51,09 грн.

Девальвация гривны может оживить спрос на первичном рынке недвижимости.

Курсовой фактор оказывает давление на себестоимость строительства.

Курс валют НБУ

НБУ установил на среду, 22 июля, официальный курс доллара на уровне 44,75 грн, что на 5 копеек больше, чем во вторник, 21 июля. Тогда американская валюта обошлась в 44,70 грн.

В то же время официальный курс евро не претерпел изменений. На 22 июля он составляет те же 51,09 грн, что и во вторник, 21 июля.

Фото: официальный курс валют НБУ на 22 июля (Инфографика РБК-Украина)

Влияние роста курса доллара на рынок недвижимости

Ослабление национальной валюты и возможное приближение курса доллара к отметке 46,5-47 грн/$ во второй половине года может стать дополнительным фактором, который ускорит решение покупателей по приобретению жилья. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила коммерческий директор строительной компании Gazda Марианна Бигунец.

По словам эксперта, девальвация гривны в пределах 3–4% может оживить спрос на первичном рынке. Для многих граждан покупка квадратных метров становится возможностью не только решить жилищный вопрос, но и перевести сбережения в материальный актив для защиты от валютных колебаний.

Кроме того, курсовой фактор непосредственно давит на себестоимость строительства:

Рост расходов: удорожание импортных строительных материалов, инженерного оборудования, работ и логистики побуждает девелоперов пересматривать стоимость квадратного метра уже осенью.

удорожание импортных строительных материалов, инженерного оборудования, работ и логистики побуждает девелоперов пересматривать стоимость квадратного метра уже осенью. Потенциальное подорожание: в первую очередь, цены могут вырасти на объекты с высокой степенью готовности и большой долей импортных комплектующих.

в первую очередь, цены могут вырасти на объекты с высокой степенью готовности и большой долей импортных комплектующих. Долгосрочные прогнозы: из-за длительного строительного цикла при формировании ценовых ориентиров на 2027 год часть застройщиков потенциально может закладывать прогнозный курс в пределах 48–50 грн/$.

"Это не означает автоматического и сиюминутного подорожания всего первичного рынка. Однако валютный фактор будет оставаться важным, ведь значительная часть строительных материалов и оборудования прямо или косвенно зависит от курса доллара или евро", – пояснила Марианна Бигунец.