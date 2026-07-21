Долар подорожчав: курс НБУ на 22 липня та як послаблення гривні впливає на нерухомість

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 22 липня. Долар продовжив зростання після незначного подорожчання у вівторок, тоді як євро залишився без змін.

Яким буде курс завтра та як курс долара впливає на ринок нерухомості, – у матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

НБУ підвищив офіційний курс долара до 44,75 грн.

Євро залишився на рівні 51,09 грн.

Девальвація гривні може пожвавити попит на первинному ринку нерухомості.

Курсовий фактор тисне на собівартість будівництва.

Курс валют НБУ

НБУ встановив на середу, 22 липня, офіційний курс долара на рівні 44,75 грн, що на 5 копійок більше, ніж у вівторок, 21 липня. Тоді американська валюта коштувала 44,70 грн.

Водночас офіційний курс євро не зазнав змін. На 22 липня він становить ті ж самі 51,09 грн, що і у вівторок, 21 липня.

Фото: офіційний курс валют НБУ на 22 липня (Інфографіка РБК-Україна)

Вплив зростання курсу долара на ринок нерухомості

Послаблення національної валюти та можливе наближення курсу долара до позначки 46,5-47 грн/$ у другій половині року можуть стати додатковим чинником, що прискорить рішення покупців щодо придбання житла. Про це в коментарі РБК-Україна повідомила комерційна директорка будівельної компанії Gazda Маріанна Бігунець.

За словами експертки, девальвація гривні в межах 3–4% може пожвавити попит на первинному ринку. Для багатьох громадян купівля квадратних метрів стає можливістю не лише вирішити житлове питання, а й перевести заощадження в матеріальний актив для захисту від валютних коливань.

Крім того, курсовий фактор безпосередньо тисне на собівартість будівництва:

Зростання витрат: здорожчання імпортних будівельних матеріалів, інженерного обладнання, робіт та логістики спонукатиме девелоперів переглядати вартість квадратного метра вже восени.

здорожчання імпортних будівельних матеріалів, інженерного обладнання, робіт та логістики спонукатиме девелоперів переглядати вартість квадратного метра вже восени. Потенційне подорожчання: у першу чергу ціни можуть зрости на об’єкти з високим ступенем готовності та великою часткою імпортних комплектуючих.

у першу чергу ціни можуть зрости на об’єкти з високим ступенем готовності та великою часткою імпортних комплектуючих. Довгострокові прогнози: через тривалий будівельний цикл під час формування цінових орієнтирів на 2027 рік частина забудовників потенційно може закладати прогнозний курс у межах 48–50 грн/$.

"Це не означає автоматичного й одномоментного подорожчання всього первинного ринку. Однак валютний фактор залишатиметься важливим, адже значна частина будівельних матеріалів та обладнання прямо або опосередковано залежить від курсу долара чи євро", – пояснила Маріанна Бігунець.