Доллар пошел вверх: обменные пункты выставили новые курсы валют

По состоянию на утро 19 декабря средний курс доллара в Украине вырос на 15 копеек до 37,75 гривен, курс евро вырос на 15 копеек до 41,15 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,25 гривен, евро по 40,45 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 37,25 -37,27 (покупка-продажа) - рост на 13 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил курс доллара до максимума.

Официальный курс на 19 декабря 2023 года установлен на таком уровне: 37,1924 гривен за 1 доллар (+0,1713 грн). Курс евро составит 40,5918 гривен за 1 евро (+0,0796 грн).

Прогнозы курса

По оценке Института экономических исследований и политических консультаций, официальный курс превысил 37 грн/доллар из-за сезонного роста спроса на валюту.

Глава НБУ Андрей Пышный связывает рост курса доллара на межбанке в течение последних недель с фактором сезонности и ростом потребностей в валюте для откладывавшихся в течение года закупок импорта.

В конце 2023 года ожидается рост курса доллара, вызванный увеличением бюджетных расходов, из-за чего часть гривны окажется на валютном рыке, а также закупками импорта со стороны бизнеса.