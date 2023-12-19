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Долар пішов угору: обмінні пункти виставили нові курси валют

Фото: курс долара стабільний (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України пішов вгору слідом за зростанням на міжбанку. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 19 грудня середній курс долара в Україні зріс на 15 копійок до 37,75 гривень, курс євро зріс на 15 копійок до 41,15 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,25 гривні, євро по 40,45 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 37,25 -37,27 (купівля-продаж) – зростання на 13 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України знову підвищив курс долара до максимуму.

Офіційний курс на 19 грудня 2023 року встановлено на такому рівні: 37,1924 грн за 1 долар (+0,1713 грн). Курс євро становитиме 40,5918 гривень за 1 євро (+0,0796 грн).

Прогнози курсу

За оцінкою Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, офіційний курс перевищив 37 грн/долар через сезонне зростання попиту на валюту.

Глава НБУ Андрій Пишний пов'язує зростання курсу долара на міжбанку протягом останніх тижнів з фактором сезонності і зростанням потреб у валюті для закупівель імпорту, що відкладалися протягом року.

Наприкінці 2023 року очікується зростання курсу долара, викликане збільшенням бюджетних видатків, через що частина гривні опиниться на валютному ринку, а також закупівлями імпорту з боку бізнесу.

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