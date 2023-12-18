НБУ резко повысил официальный курс доллара

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 19 декабря 2023 года установлен на таком уровне: 37,1924 гривен за 1 доллар (+0,1713 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 40,5918 гривен за 1 евро (+0,0796 грн). Курс определяется котировками на международном рынке пары евро/доллар и не зависит от НБУ.

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 15 копеек до 37,17-37,19 грн/доллар (покупка-продажа).

udinform.com

На наличном рынке курс не изменился - 37,60 гривен за доллар.

Ситуация на рынке и прогнозы

По оценке Института экономических исследований и политических консультаций, официальный курс превысил 37 грн/доллар из-за сезонного роста спроса на валюту.

Глава НБУ Андрей Пышный связывает рост курса доллара на межбанке в течение последних недель с фактором сезонности и ростом потребностей в валюте для откладывавшихся в течение года закупок импорта.

В конце 2023 года ожидается рост курса доллара, вызванный увеличением бюджетных расходов, из-за чего часть гривны окажется на валютном рыке, а также закупками импорта со стороны бизнеса.