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Официальный курс превысил уровень 37 грн/доллар: что вызвало рост

Украина, Понедельник 18 декабря 2023 14:05
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Официальный курс превысил уровень 37 грн/доллар: что вызвало рост Фото: Курс доллара растет из-за сезонного фактора (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В первые недели декабря гривна несколько ослабла и на 14 декабря 2023 года официальный курс впервые превысил 37 грн/доллар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выпуск макроэкономического мониторинга Украины Института экономических исследований и политических консультаций за декабрь.

"Изменение курса гривны в первой половине декабря может отражать сезонный рост спроса на валюту", - говорится в обзоре.

Официальный курс превысил уровень 37 грн/доллар: что вызвало рост

Как отмечается в выпуске, в ноябре гривна оставалась в узком коридоре 36-36,4 грн/доллар. "Этому могло способствовать уменьшение импорта из-за блокады грузовиков на западной границе Украины и уменьшения капитальных расходов бюджета", - считают эксперты.

В институте напоминают, что НБУ в ноябре потратил 2,45 млрд долларов на поддержку гривны. Это меньше, чем в октябре (3,34 млрд долларов), но больше, чем в среднем за январь-сентябрь 2023 года (2,16 млрд долларов).

"Увеличение гибкости курса побудило банки активизировать свои операции на межбанковском рынке: их объем вырос до 2,09 млрд долларов в ноябре против 0,86 млрд долларов в среднем в январе-сентябре, но объемы оставались существенно меньше довоенных (9,8 млрд долларов) в среднем за месяц 2021 года)", - говорится в обзоре.

Позиция НБУ

Глава НБУ Андрей Пышный связывает рост курса доллара на межбанке в течение последних недель с фактором сезонности и ростом потребностей в валюте для откладывавшихся в течение года закупок импорта.

Увеличение интервенций в конце 2024 года ожидалось Национальным банком. Как отметил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий, если среднедневный показатель продаж в ноябре составил 112 млн долларов, то в декабре он вырос до 147 млн долларов. По его данным, смена тренда произошла 23 ноября.

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