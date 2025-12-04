Доллар почти без изменений, евро набирает максимума за 7 недель, - Reuters

Доллар оставался стабильным вблизи пятинедельного минимума после слабых экономических данных из США. Евро в то же время поднялся до почти семинедельного максимума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как пишет издание, цена доллара почти не изменилась - индекс доллара, который отслеживает курс американской валюты относительно шести основных конкурентов, составил 98,94. Он остается на уровне почти на 9% ниже за год, несмотря на девятидневное падение.

Аналитики отмечают, что снижение ставки Федеральной резервной системы уже заложено в рынок, и решающим будет сигнал о будущей монетарной политике.

В то же время евро снизился менее чем на 0,1% до 1,1657 доллара, оставаясь вблизи самого высокого уровня с 17 октября.

Валюта получила поддержку от роста деловой активности в еврозоне, которая в ноябре показала самые быстрые темпы за 30 месяцев. В этом году евро укрепился более чем на 12%, что является наибольшим приростом с 2017 года.

На фоне неопределенности относительно монетарной политики США и ожиданий относительно решения Европейского центрального банка курс иены остался на уровне 155,22 за доллар. Банк Японии, как сообщают источники Reuters, может повысить ставки в декабре, однако будущие шаги остаются неопределенными.

Фунт стерлингов колебался вблизи 1,3337 доллара, приближаясь к самому высокому значению с 28 октября, а шведская крона снизилась из-за замедления инфляции.

Китайский юань несколько ослаб, но оставался близким к 14-месячному максимуму после умеренной установки официальной средней точки центральным банком Китая.

Аналитики отмечают, что геополитические факторы и ожидания относительно ставки ФРС продолжают удерживать рынок валют в состоянии высокой волатильности.