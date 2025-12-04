ua en ru
Доллар почти без изменений, евро набирает максимума за 7 недель, - Reuters

Четверг 04 декабря 2025 11:03
Доллар почти без изменений, евро набирает максимума за 7 недель, - Reuters
Автор: Ірина Глухова

Доллар оставался стабильным вблизи пятинедельного минимума после слабых экономических данных из США. Евро в то же время поднялся до почти семинедельного максимума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как пишет издание, цена доллара почти не изменилась - индекс доллара, который отслеживает курс американской валюты относительно шести основных конкурентов, составил 98,94. Он остается на уровне почти на 9% ниже за год, несмотря на девятидневное падение.

Аналитики отмечают, что снижение ставки Федеральной резервной системы уже заложено в рынок, и решающим будет сигнал о будущей монетарной политике.

В то же время евро снизился менее чем на 0,1% до 1,1657 доллара, оставаясь вблизи самого высокого уровня с 17 октября.

Валюта получила поддержку от роста деловой активности в еврозоне, которая в ноябре показала самые быстрые темпы за 30 месяцев. В этом году евро укрепился более чем на 12%, что является наибольшим приростом с 2017 года.

На фоне неопределенности относительно монетарной политики США и ожиданий относительно решения Европейского центрального банка курс иены остался на уровне 155,22 за доллар. Банк Японии, как сообщают источники Reuters, может повысить ставки в декабре, однако будущие шаги остаются неопределенными.

Фунт стерлингов колебался вблизи 1,3337 доллара, приближаясь к самому высокому значению с 28 октября, а шведская крона снизилась из-за замедления инфляции.

Китайский юань несколько ослаб, но оставался близким к 14-месячному максимуму после умеренной установки официальной средней точки центральным банком Китая.

Аналитики отмечают, что геополитические факторы и ожидания относительно ставки ФРС продолжают удерживать рынок валют в состоянии высокой волатильности.

Курс доллара в Украине

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне - на 13 копеек.

Официальный курс доллара на 4 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 42,2034 гривен за 1 доллар (-0,13 гривны).

Официальный курс евро составляет 49,226 гривен за 1 евро (+0,04 гривны).

По состоянию на сегодняшнее утро средний курс продажи доллара снизился на 10 копеек по сравнению с 3 декабря и составляет 42,45 гривны, курс евро уменьшился на 4 копейки - до 49,54 гривны.

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 41,96 гривны (-0,05 гривны), евро - по 48,87 гривны (-0,04 гривны).

На межбанке 3 декабря курс доллара курс находился на уровне 42,12 - 42,15 гривны за доллар (купля-продажа) - по сравнению с закрытием 2 декабря снижение курса составило 19 копеек.

Вчера стало известно, что в госбюджете на 2026 год заложен средний курс гривны к доллару на уровне 45,7 гривны.

Между тем руководители украинских предприятий спрогнозировали среднее значение обменного курса доллара в 2026 году на уровне 44,11 гривны.

Почему доллар подорожает перед Новым годом - читайте в материале РБК-Украина.

