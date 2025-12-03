НБУ снизил курс доллара на 13 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне – на 13 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара на 4 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 42,2034 гривен за 1 доллар (-0,13 грн). bank.gov.ua Официальный курс евро составляет 49,226 гривен за 1 евро (+0,04 грн). bank.gov.ua На межбанке сегодня курс снизился на 13 копеек до 42,23-42,26 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием торгов 1 декабря. udinform.com На наличном рынке курс продажи доллара по сравнению со значением 2 декабря снизился на 8 копеек до 42,48 гривен, при этом, курс продажи евро увеличился на 3 копейки – до 49,52 гривен.