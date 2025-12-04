ua en ru
Чт, 04 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Стоимость доллара и евро снизилась в обменниках

Украина, Четверг 04 декабря 2025 10:10
UA EN RU
Стоимость доллара и евро снизилась в обменниках Фото: Курс доллара в обменниках уменьшился на 10 копеек (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

Курс доллара в обменных пунктах Украины 4 декабря снизился на 10 копеек по сравнению с предыдущим рабочим днем. Курс евро уменьшился на 4 копейки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 4 декабря средний курс продажи доллара снизился на 10 копеек по сравнению с 3 декабря и составляет 42,45 гривны, курс евро уменьшился на 4 копейки – до 49,54 гривны.

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 41,96 гривны (-0,05 гривны), евро – по 48,87 гривны (-0,04 гривны).

На межбанке 3 декабря курс доллара курс находился на уровне 42,12 – 42,15 гривны за доллар (покупка-продажа) – по сравнению с закрытием 2 декабря снижение курсом составило 19 копеек.

Динамика курса на наличном рынке

В начале этого года (1 января) курс покупки доллара в обменниках и кассах банков составлял 41,77 гривен, а курс продажи – 42,49 гривен. К 1 ноября эти курсы существенно не изменились и составляли 41,62 и 42,64 гривен соответственно. По состоянию на 1 декабря (по сравнению с 1 ноября) курс покупки доллара на наличном рынке снизился на 61 копейку – до 42,01 гривен, а курс покупки – на 10 копеек до 42,54 гривен.

Курс евро в обменниках с начала года существенно вырос. Если 1 января курс покупки находился на уровне 43,55 гривен, а курс продажи – 44,37 гривен, то уже по состоянию на 1 ноября эти курсы выросли до 48,24 и 48,95 гривен соответственно. За месяц, к 1 декабря стоимость евро на наличном рынке изменились немного и составляли 48,82 (покупка) и 49,47 гривен (продажа) соответственно.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс в обменниках
Новости
Трамп сказал, когда был лучший момент для мирной сделки между Украиной и РФ
Трамп сказал, когда был лучший момент для мирной сделки между Украиной и РФ
Аналитика
"Бэби-бума после войны не будет": интервью Либановой о миграции, кризисе кадров и настроениях украинцев
Катерина Гончарова, Татьяна Пархомчук "Бэби-бума после войны не будет": интервью Либановой о миграции, кризисе кадров и настроениях украинцев