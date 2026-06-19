Доллар вырос, евро заметно подешевел: как банки обновили ''ценники'' на валюту 19 июня

На валютном рынке доллар продолжил постепенно дорожать, в то время как евро сохраняет тенденцию к снижению. Большинство крупных банков пересмотрели курсы американской валюты в сторону повышения.

Как изменились курсы валют в начале дня и где сегодня самый выгодный обмен – читайте в материале РБК-Украина .

Главное:

Обменные пункты: доллар – 45,05/44,93 грн (покупка/продажа), евро – 52,06/51,74 грн.

доллар – 45,05/44,93 грн (покупка/продажа), евро – 52,06/51,74 грн. Средний курс в банках: доллар – 44,70 грн (покупка) и 45,20 грн (продажа), евро – 51,42 грн (покупка) и 52,02 грн (продажа).

доллар – 44,70 грн (покупка) и 45,20 грн (продажа), евро – 51,42 грн (покупка) и 52,02 грн (продажа). Самый дешевый доллар: Ощадбанк и ПУМБ (коммерческий курс) – 45,10 грн.

Ощадбанк и ПУМБ (коммерческий курс) – 45,10 грн. Выгоднее всего продавать доллар: ПУМБ (коммерческий курс) – 44,80 грн.

ПУМБ (коммерческий курс) – 44,80 грн. Самый дешевый евро: Monobank – 51,80 грн.

Monobank – 51,80 грн. Выгоднее всего продавать евро: ПУМБ – 51,60 грн.

Курс валют в обменных пунктах

По данным Minfin, средний курс доллара в обменных пунктах продолжил рост. Купить американскую валюту сегодня можно в среднем за 45,05 гривны (+10 коп.), а продать – за 44,93 гривны (+6 коп.).

Евро при этом продолжил дешеветь. Средний курс покупки составляет 52,06 гривны (-23 коп.), а продажи – 51,74 гривны (-26 коп.).

Фото: курс валют в обменных пунктах на 19 июня (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Средний курс доллара в банках сегодня составляет 44,70 гривны при покупке (+9 коп.) и 45,20 гривны при продаже (+12 коп.). Евро банки покупают в среднем по 51,42 гривны (-22 коп.), а продают – по 52,02 гривны (-32 коп.).

Большинство крупных банков повысили курсы доллара, тогда как евро продолжило дешеветь вслед за снижением официального курса НБУ.

ПриватБанк продает доллар в отделениях по 45,15 гривны (+10 коп.). Карточный курс составляет 45,24 гривны (+20 коп.). Евро в отделениях стоит 51,90 гривны (-25 коп.), а карточный курс – 51,81 гривны (-27 коп.).

Ощадбанк в приложении продает доллар по 45,10 гривны (+10 коп.), а для карточных операций – по 45,25 гривны (+10 коп.). Евро в ''Мобильном Ощаде'' стоит 52,05 гривны (-25 коп.), а карточный курс составляет 52,25 гривны (-20 коп.).

''ПУМБ'' покоммерческому курсу продает доллар по 45,10 гривны (+10 коп.), а в кассах – по 45,30 гривны (+10 коп.). Евро в отделениях стоит 52,30 гривны (-30 коп.).

Monobank продает доллар по 45,23 гривны (+20 коп.). Курс покупки составляет 44,75 гривны (+10 коп.). Евро банк продает по 51,80 гривны (-44 коп.), а покупает по 51,15 гривны (-52 коп.).

Фото: курс валют в банках (продажа) на 19 июня (инфографика РБК-Украина)

Где дешевле купить валюту?

Доллар: самый выгодный курс продажи сегодня предлагают Ощадбанк и ПУМБ (коммерческий курс) – 45,10 грн (+10 коп.). В ПриватБанке доллар стоит 45,15 грн (+10 коп.), а в Monobank – 45,23 грн (+20 коп.).

Евро: дешевле всего купить европейскую валюту можно в Monobank – за 51,80 грн (-44 коп.). В ПриватБанке карточный курс составляет 51,81 грн (-27 коп.), в отделениях – 51,90 грн (-25 коп.), а в Ощадбанке – 52,05 грн (-25 коп.).

Где выгоднее продать валюту?

Доллар: лучший курс покупки доллара сегодня предлагает ПУМБ по коммерческому курсу – 44,80 грн (+10 коп.). В Ощадбанке и Monobank валюту покупают по 44,75 грн (+10 коп.), в ПриватБанке – по 44,70 грн (+10 коп.).

Евро: выгоднее всего продавать евро сегодня в ПУМБ – по 51,60 грн (-30 коп.). В Ощадбанке курс покупки составляет 51,35 грн (-50 коп.), в Monobank – 51,15 грн (-30 коп.), а в ПриватБанке – 51,10 грн (-26 коп.).