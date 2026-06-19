ua en ru
Пт, 19 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

Доллар вырос, евро заметно подешевел: как банки обновили ''ценники'' на валюту 19 июня

10:40 19.06.2026 Пт
3 мин
Какие курсы предлагают крупнейшие банки и обменные пункты Украины?
aimg Анастасия Мацепа
Доллар вырос, евро заметно подешевел: как банки обновили ''ценники'' на валюту 19 июня Фото: банки и обменные пункты обновили курсы валют на 19 июня (коллаж РБК-Украина)
Не жди перемен – готовься к ним! Фильтруй валютные колебания с РБК-Украина в Google

На валютном рынке доллар продолжил постепенно дорожать, в то время как евро сохраняет тенденцию к снижению. Большинство крупных банков пересмотрели курсы американской валюты в сторону повышения.

Как изменились курсы валют в начале дня и где сегодня самый выгодный обмен – читайте в материале РБК-Украина.

Главное:

  • Обменные пункты: доллар – 45,05/44,93 грн (покупка/продажа), евро – 52,06/51,74 грн.
  • Средний курс в банках: доллар – 44,70 грн (покупка) и 45,20 грн (продажа), евро – 51,42 грн (покупка) и 52,02 грн (продажа).
  • Самый дешевый доллар: Ощадбанк и ПУМБ (коммерческий курс) – 45,10 грн.
  • Выгоднее всего продавать доллар: ПУМБ (коммерческий курс) – 44,80 грн.
  • Самый дешевый евро: Monobank – 51,80 грн.
  • Выгоднее всего продавать евро: ПУМБ – 51,60 грн.

Курс валют в обменных пунктах

По данным Minfin, средний курс доллара в обменных пунктах продолжил рост. Купить американскую валюту сегодня можно в среднем за 45,05 гривны (+10 коп.), а продать – за 44,93 гривны (+6 коп.).

Евро при этом продолжил дешеветь. Средний курс покупки составляет 52,06 гривны (-23 коп.), а продажи – 51,74 гривны (-26 коп.).

Доллар вырос, евро заметно подешевел: как банки обновили ''ценники'' на валюту 19 июня

Фото: курс валют в обменных пунктах на 19 июня (инфографика РБК-Украина)

Читайте также: Доллар внезапно вырос, а евро упал: курс НБУ на 19 июня и выходит ли это за пределы нормы

Курс валют в банках

Средний курс доллара в банках сегодня составляет 44,70 гривны при покупке (+9 коп.) и 45,20 гривны при продаже (+12 коп.). Евро банки покупают в среднем по 51,42 гривны (-22 коп.), а продают – по 52,02 гривны (-32 коп.).

Большинство крупных банков повысили курсы доллара, тогда как евро продолжило дешеветь вслед за снижением официального курса НБУ.

ПриватБанк продает доллар в отделениях по 45,15 гривны (+10 коп.). Карточный курс составляет 45,24 гривны (+20 коп.). Евро в отделениях стоит 51,90 гривны (-25 коп.), а карточный курс – 51,81 гривны (-27 коп.).

Ощадбанк в приложении продает доллар по 45,10 гривны (+10 коп.), а для карточных операций – по 45,25 гривны (+10 коп.). Евро в ''Мобильном Ощаде'' стоит 52,05 гривны (-25 коп.), а карточный курс составляет 52,25 гривны (-20 коп.).

''ПУМБ'' покоммерческому курсу продает доллар по 45,10 гривны (+10 коп.), а в кассах – по 45,30 гривны (+10 коп.). Евро в отделениях стоит 52,30 гривны (-30 коп.).

Monobank продает доллар по 45,23 гривны (+20 коп.). Курс покупки составляет 44,75 гривны (+10 коп.). Евро банк продает по 51,80 гривны (-44 коп.), а покупает по 51,15 гривны (-52 коп.).

Доллар вырос, евро заметно подешевел: как банки обновили ''ценники'' на валюту 19 июня

Фото: курс валют в банках (продажа) на 19 июня (инфографика РБК-Украина)

Где дешевле купить валюту?

Доллар: самый выгодный курс продажи сегодня предлагают Ощадбанк и ПУМБ (коммерческий курс) – 45,10 грн (+10 коп.). В ПриватБанке доллар стоит 45,15 грн (+10 коп.), а в Monobank – 45,23 грн (+20 коп.).

Евро: дешевле всего купить европейскую валюту можно в Monobank – за 51,80 грн (-44 коп.). В ПриватБанке карточный курс составляет 51,81 грн (-27 коп.), в отделениях – 51,90 грн (-25 коп.), а в Ощадбанке – 52,05 грн (-25 коп.).

Где выгоднее продать валюту?

Доллар: лучший курс покупки доллара сегодня предлагает ПУМБ по коммерческому курсу – 44,80 грн (+10 коп.). В Ощадбанке и Monobank валюту покупают по 44,75 грн (+10 коп.), в ПриватБанке – по 44,70 грн (+10 коп.).

Евро: выгоднее всего продавать евро сегодня в ПУМБ – по 51,60 грн (-30 коп.). В Ощадбанке курс покупки составляет 51,35 грн (-50 коп.), в Monobank – 51,15 грн (-30 коп.), а в ПриватБанке – 51,10 грн (-26 коп.).

Читайте также: Зарплаты вырастут, но и курс доллара тоже: два плана Кабмина по бюджету до 2029 года

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Финансы Курс доллара Курс евро
Новости
Удары по Украине могут усилиться: Зеленский призвал пользоваться укрытиями
Удары по Украине могут усилиться: Зеленский призвал пользоваться укрытиями
Аналитика
Я против мигрантов, но эта тема вредит Украине: интервью с мэром Франковска Марцинкивым
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Я против мигрантов, но эта тема вредит Украине: интервью с мэром Франковска Марцинкивым