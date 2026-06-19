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НБУ фиксировал девальвацию: почему курс доллара резко вырос в июне и есть ли паника на рынке

11:18 19.06.2026 Пт
3 мин
Почему в июне курс доллара почти достиг 45 гривен?
aimg Ирина Гамерская
НБУ фиксировал девальвацию: почему курс доллара резко вырос в июне и есть ли паника на рынке Фото: что происходит с курсом доллара в июне (Getty Images)
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В июне официальный курс доллара приблизился к отметке 45 гривен, что стало результатом воздействия рыночных факторов и роста бюджетных расходов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителей НБУ на брифинге.

Главное:

  • Почему курс приблизился к 45 грн: Главный фактор - рост бюджетных расходов (в частности, на оборону), что создало избыточный спрос на валюту.
  • Почему произошла девальвация: спрос на валюту вырос быстрее предложения, что привело к структурному дефициту на рынке.
  • Будет ли паника: НБУ уверяет, что ситуация находится под контролем. Ажиотажа среди населения нет, люди продолжают инвестировать в гривневые инструменты.
  • Как действует НБУ: Регулятор сглаживает опасные колебания и покрывает дефицит валюты, придерживаясь режима "управляемой гибкости" курса.

Глава НБУ Андрей Пышный объяснил причины курсовых колебаний, наблюдаемых в последнее время, тем, что текущий курс формируется в условиях режима "управляемой гибкости". Таким образом, цена валюты зависит от баланса спроса и предложения.

"Режим управляемой гибкости предполагает, что курс движется в обе стороны. Он движется под давлением спроса и предложения. Если растет спрос - появляется определенная курсовая динамика. НБУ присутствует на рынке, чтобы сглаживать опасные колебания. Но позволяет курсу двигаться в обе стороны", - отметил Пышный.

Он добавил, что нынешние изменения курса были ожидаемыми, а их причины связаны как с глобальными процессами, так и с внутренними факторами.

Почему вырос спрос на валюту?

Заместитель главы НБУ Юрий Гелетей подробно описал динамику рынка. Хотя июнь и июль обычно характеризуются снижением предложения валюты из-за сезонного фактора, в этом году критического дефицита не наблюдается.

  • Стабильное предложение: за 5 месяцев текущего года валовое предложение на 13% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Его поддерживают агропромышленный сектор, горно-металлургическая отрасль и благотворительные организации.
  • Бюджетное давление: Чистые бюджетные расходы за 5 месяцев выросли на треть, что привело к асимметрии - валовой спрос растет быстрее валового предложения.
  • Секторы спроса: Наибольший вклад вносит оборонный сектор, также растет спрос в сегментах топливно-энергетического комплекса и потребительских товаров.

Гелетей привел статистику среднесуточного чистого спроса на безналичную валюту:

  • Апрель: 118 млн долларов.
  • Май: 107 млн долларов.
  • Июнь: 147 млн долларов.

Стабилизация рынка

По словам Гелетея, в результате воздействия рыночных факторов произошла девальвация гривны.

"В результате действия рыночных факторов, спроса и предложения, произошла девальвация. Что, в принципе, предусмотрено нашими подходами. Курс может колебаться в обе стороны. Мы достигли уровня официального курса 44,97 (в начале месяца было 44,26 гри) гривны за доллар, затем курс стабилизировался на уровне 44,8-44,9. Соответственно, с учетом рыночной конъюнктуры, мы увеличили наше присутствие и закрываем этот структурный дефицит", - заявил Гелетей.

Что касается ситуации на рынке наличной валюты, представитель НБУ отметил следующее:

  • Ситуация остается под контролем, нервозности нет.
  • После девальвации наблюдался незначительный рост спроса на валюту со стороны населения, однако ажиотажа нет.
  • Спрос на наличную валюту стабилизировался на уровне 19 млн долларов в день.

"Население продолжает инвестировать в гривневые инструменты, и никакого ажиотажа, нервозности на наличном сегменте мы не наблюдаем. Важно, чтобы текущая курсовая динамика не подрывала привлекательность гривневых инструментов", - подытожил Гелетей.

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