НБУ фиксировал девальвацию: почему курс доллара резко вырос в июне и есть ли паника на рынке
В июне официальный курс доллара приблизился к отметке 45 гривен, что стало результатом воздействия рыночных факторов и роста бюджетных расходов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителей НБУ на брифинге.
Главное:
- Почему курс приблизился к 45 грн: Главный фактор - рост бюджетных расходов (в частности, на оборону), что создало избыточный спрос на валюту.
- Почему произошла девальвация: спрос на валюту вырос быстрее предложения, что привело к структурному дефициту на рынке.
- Будет ли паника: НБУ уверяет, что ситуация находится под контролем. Ажиотажа среди населения нет, люди продолжают инвестировать в гривневые инструменты.
- Как действует НБУ: Регулятор сглаживает опасные колебания и покрывает дефицит валюты, придерживаясь режима "управляемой гибкости" курса.
Глава НБУ Андрей Пышный объяснил причины курсовых колебаний, наблюдаемых в последнее время, тем, что текущий курс формируется в условиях режима "управляемой гибкости". Таким образом, цена валюты зависит от баланса спроса и предложения.
"Режим управляемой гибкости предполагает, что курс движется в обе стороны. Он движется под давлением спроса и предложения. Если растет спрос - появляется определенная курсовая динамика. НБУ присутствует на рынке, чтобы сглаживать опасные колебания. Но позволяет курсу двигаться в обе стороны", - отметил Пышный.
Он добавил, что нынешние изменения курса были ожидаемыми, а их причины связаны как с глобальными процессами, так и с внутренними факторами.
Почему вырос спрос на валюту?
Заместитель главы НБУ Юрий Гелетей подробно описал динамику рынка. Хотя июнь и июль обычно характеризуются снижением предложения валюты из-за сезонного фактора, в этом году критического дефицита не наблюдается.
- Стабильное предложение: за 5 месяцев текущего года валовое предложение на 13% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Его поддерживают агропромышленный сектор, горно-металлургическая отрасль и благотворительные организации.
- Бюджетное давление: Чистые бюджетные расходы за 5 месяцев выросли на треть, что привело к асимметрии - валовой спрос растет быстрее валового предложения.
- Секторы спроса: Наибольший вклад вносит оборонный сектор, также растет спрос в сегментах топливно-энергетического комплекса и потребительских товаров.
Гелетей привел статистику среднесуточного чистого спроса на безналичную валюту:
- Апрель: 118 млн долларов.
- Май: 107 млн долларов.
- Июнь: 147 млн долларов.
Стабилизация рынка
По словам Гелетея, в результате воздействия рыночных факторов произошла девальвация гривны.
"В результате действия рыночных факторов, спроса и предложения, произошла девальвация. Что, в принципе, предусмотрено нашими подходами. Курс может колебаться в обе стороны. Мы достигли уровня официального курса 44,97 (в начале месяца было 44,26 гри) гривны за доллар, затем курс стабилизировался на уровне 44,8-44,9. Соответственно, с учетом рыночной конъюнктуры, мы увеличили наше присутствие и закрываем этот структурный дефицит", - заявил Гелетей.
Что касается ситуации на рынке наличной валюты, представитель НБУ отметил следующее:
- Ситуация остается под контролем, нервозности нет.
- После девальвации наблюдался незначительный рост спроса на валюту со стороны населения, однако ажиотажа нет.
- Спрос на наличную валюту стабилизировался на уровне 19 млн долларов в день.
"Население продолжает инвестировать в гривневые инструменты, и никакого ажиотажа, нервозности на наличном сегменте мы не наблюдаем. Важно, чтобы текущая курсовая динамика не подрывала привлекательность гривневых инструментов", - подытожил Гелетей.
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