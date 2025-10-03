ua en ru
Эксперты удивили консенсус-прогнозом курса доллара на октябрь и конец года

Украина, Пятница 03 октября 2025 13:32
UA EN RU
Эксперты удивили консенсус-прогнозом курса доллара на октябрь и конец года Фото: эксперты удивили консенсус-прогнозом курса доллара на октябрь и конец года (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

В октябре доллар в Украине, по оценкам ведущих аналитиков, будет колебаться в пределах 41,2-42,4 грн. При этом к концу 2025 года консенсус-прогноз рынка также оказался достаточно узким - 41,3-42 грн/доллар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обновленный консенсус-прогноз экспертов.

В рамках обновленного консенсус-прогноза экспертов, опрошенных журналистами "Обоз", резких колебаний и тем более обвала гривни ждать не стоит. А до конца года курс останется в пределах 41,3-42 грн/доллар. В 2026 году обрушения гривни аналитики также не ожидают.

Специалисты крупнейшего оператора рынка обмена валют в Украине КИТ Group отмечают, что главные драйверы для гривни - внешние, такие как действия ФРС США и Евроцентробанка:

"Именно эти внешние факторы остаются главными и наиболее мощными драйверами для курса гривни", - говорят они.

В то же время внутренняя ситуация контролируемая. "Рекордные резервы Нацбанка, которые сейчас превышают 40 млрд долларов, позволяют регулятору гибко управлять рынком и направлять движение курса гривни в прогнозируемых пределах", - добавили в КИТ Group.

Центральную роль НБУ подтверждает и экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетьман.

"Сейчас это единственный, глобальный и преобладающий фактор. Все остальные - просто пустяки по сравнению с ним", - отметил он. Притока валюты от партнеров на 35-50 млрд долларов ежегодно «нам с лихвой хватает на все. В частности, чтобы погасить отрицательный торговый баланс».

Аналитики признают, что плавная девальвация возможна, однако неконтролируемого падения ждать не стоит.

"Основной драйвер - это поведение доллара в паре с евро. Среди внутренних факторов нет таких, которые способны неконтролируемо сдвинуть курс", - говорят в КИТ Group.

При этом, по словам Гетьмана, возможно, гривня девальвирует до 42,5 или 43 грн/доллар - но не более, так как НБУ прежде всего таргетирует инфляцию через курс.

Впрочем, полностью исключать риски неконтролируемой девальвации нельзя.

"Запустить это могут кардинальное ухудшение ситуации или перебои с поступлением международной финансовой поддержки", - отметили в КИТ Group.

Гетьман называет вероятность проблем с внешним финансированием низкой:

"Наши партнеры очень заинтересованы в нашей устойчивости - как экономики Украины, так и ее обороны", - добавляет он.

Руководитель аналитического департамента "Финансового пульса" Диляра Мустафаева напоминает, что именно в октябре-ноябре будут согласовывать объемы финансирования на 2026 год.

"Базовый сценарий предусматривает 38-40 млрд долларов, расширенный - 46,5 млрд долларов. От того, какой из этих сценариев будет подтвержден, будет зависеть и валютная политика НБУ, и динамика курса гривни", – отметила она.

При этом, по словам Мустафаевой, началом холодного сезона существенно возрастают риски массированных атак на энергетическую инфраструктуру.

"Перебои с электроснабжением могут привести к сокращению экспорта и падению деловой активности. Это оказывает непосредственное влияние на валютный рынок", - описала Мустафаева еще один риск.

Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов добавляет, что бюджет-2026 будет содержать два ключевых ориентира - средневзвешенный курс доллара и уровень дефицита бюджета».

Вместе с тем банкир отмечает, что НБУ сохраняет контроль над ситуацией и готов оперативно реагировать на вызовы, используя весь спектр доступных монетарных инструментов.

В итоге прогнозы экспертов на октябрь и до конца года оказались близкими. Мустафаева ожидает курс в пределах 41,4-42,4 грн/доллар, Мамедов прогнозирует 41,2-42,2 грн/доллар.

В КИТ Group подтверждают: до конца года доллар будет находиться в пределах 41,3-42 грн. Аналогично Гетьман считает, что курс может "сдвинуться в плюс на 30-50 коп. от текущего".

Таким образом, консенсус-прогноз свидетельствует: курс доллара останется в стабильных пределах как осенью, так и до конца года, а сценарий обвала гривни эксперты считают маловероятным.

