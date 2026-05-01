Когда упадут цены и вырастет ВВП: Нацбанк дал прогноз на 2026-2028 годы
Национальный банк Украины представил обновленный макропрогноз. Из-за сложной ситуации в энергетике и событий на Ближнем Востоке экономика замедлилась, а цены растут быстрее. Однако регулятор ожидает стабилизации ситуации уже в следующем году.
Главное:
- Цены и инфляция: В марте инфляция ускорилась до 7,9%. Основные причины - обстрелы энергетики и подорожание топлива. НБУ прогнозирует, что цены начнут снижаться в следующем году и достигнут цели в 5% только в 2028 году.
- Экономический рост (ВВП): Из-за тяжелого состояния энергосистемы и холодной зимы НБУ ухудшил прогноз роста экономики в 2026 году до 1,3%. В 2027-2028 годах ожидается ускорение до 2,8-3,7%.
- Внешняя помощь: Украина получит значительную финансовую поддержку (в частности 90 млрд евро от ЕС). Это позволит удерживать международные резервы на уровне 60-67 млрд долларов и обеспечит устойчивость валютного рынка.
- Ключевые риски: Наибольшей угрозой остается война, вероятность новых разрушений логистики и энергетики, а также развитие событий на Ближнем Востоке.
Инфляция и цены: когда ждать замедления?
По данным НБУ, в марте темпы роста цен ускорились до 7,9%, а в апреле этот тренд сохранился. Главные причины - последствия атак на энергосистему и подорожание топлива из-за конфликта на Ближнем Востоке.
Траектория инфляции по прогнозу НБУ:
- 2026 год: пиковый уровень 9,4% из-за накопленных эффектов войны.
- 2027 год: начало устойчивого снижения до 6,5%.
- 2028 год: возвращение к целевому показателю 5%.
Экономическая активность (ВВП): от замедления к ускорению
Начало 2026 года оказалось сложным: комбинация российских атак на логистику и слишком холодной зимы ударила по бизнесу. Поэтому НБУ был вынужден снизить прогноз роста ВВП на этот год до 1,3%.
Однако уже со следующего года ожидается восстановление: в 2027-2028 годах реальный ВВП должен расти на 2,8-3,7% ежегодно.
Этому будет способствовать постепенное приспособление экономики и международная поддержка.
Финансовая "подушка" и роль Запада
Внешняя помощь остается ключевым фактором стабильности. Неопределенность относительно финансирования существенно снизилась благодаря новым решениям партнеров:
- ЕС: разблокировано 90 млрд евро (Ukraine Support Loan).
- МВФ и G7: подтверждено финансирование в рамках программ EFF и Extraordinary Revenue Acceleration.
Благодаря этим средствам международные резервы Украины будут удерживаться на высоком уровне - 60-67 млрд долларов. Это дает НБУ полный контроль над валютным рынком и способность поддерживать стабильность гривны.
Риски и надежда на позитивные сценарии
Главные угрозы:
- Продолжение войны и потенциальные новые разрушения логистических и энергетических объектов.
- Непредсказуемость событий на Ближнем Востоке, что влияет на мировые цены.
Положительные факторы:
Несмотря на войну, существует вероятность реализации оптимистических сценариев. Они связаны со все более активной вовлеченностью Европы в украинские вопросы, что может привести к усилению военной помощи и прогрессу в достижении справедливого мира.