Доллар и евро стремительно дешевеют: "свежий" курс валют на 1 мая

09:42 01.05.2026 Пт
3 мин
Какие ценники установили ПриватБанк, ПУМБ и где сегодня выгоднее всего покупать валюту?
aimg Ирина Гамерская
Доллар и евро стремительно дешевеют: "свежий" курс валют на 1 мая Фото: обменники и банки обновили курс валют (Getty Images)

Май начался с укрепления национальной валюты: по состоянию на утро 1 мая доллар и евро заметно потеряли в цене. Наибольшее падение зафиксировано в Monobank и Ощадбанке, где курсы снизились на 15-17 копеек.

Какие ценники установили обменники и где сегодня самые выгодные условия для покупки валюты - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Обменники: Доллар упал до 43,80 грн, а евро подешевел до 51,60 грн. Это одна из самых низких цен за последние дни.
  • Monobank: Лидер снижения курса - доллар подешевел на 17 коп. (44,23 грн), а евро - на 16 коп. (51,81 грн).
  • Ощадбанк: В мобильном приложении установили выгодный курс доллара - 44,15 грн. Евро также упало до 51,80 грн.
  • ПриватБанк: В отделениях доллар можно купить по 44,20 грн, евро - по такой же цене (51,80 грн).
  • "Пумб": Снизил коммерческий курс доллара до 44,10 грн, а наличный в кассах - до 44,30 грн.

Совет для читателя: Если вы планируете покупку валюты сегодня, обратите внимание на безналичные операции в мобильных приложениях (Ощад, ПУМБ) или на курс в крупных сетях обменников - там цена на 10-15 копеек выгоднее, чем в кассах большинства банков.

Курс валют в обменниках

По состоянию на утро 1 мая средний курс доллара в обменниках для покупки, по данным Minfin, составляет 43,80 (-10 коп) гривны. А сдать валюту можно по курсу в 43,70 (-10 коп) гривны.

Купить евро в обменниках сегодня можно по среднему курсу в 51,60 (-6 коп) гривны, а сдать - по 51,40 (-7 коп) гривны.

Доллар и евро стремительно дешевеют: "свежий" курс валют на 1 мая

Фото: курс валют на 1 мая (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Банки сегодня продают доллары по среднему курсу в 44,22 (-7 коп) гривны, а сдать валюту можно по 43,77 (-3 коп) гривны.

Евро в банках сегодня продают по 51,80 (-10 коп) гривны, а покупают - по 51,10 (-15 коп) гривны.

ПриватБанк продает доллары в кассах по 44,20 (-10 коп) гривны, а картой - 44,24 (без изменений) гривны. Евро в отделении можно купить по 51,80 (-10 коп) гривны, а безнал - 51,81 (без изменений) гривна.

Ощадбанк продает доллары в мобильном приложении по 44,15 (-5 коп) гривны, а карточкой - 44,30 (-5 коп) гривны. Евро же в мобильном "Ощаде" можно купить по 51,80 (-15 коп) гривны, а карточкой - 52 (-10 коп) гривны.

"Пумб" сегодня держит курс доллара для покупки в кассе на уровне 44,30 (-10 коп) гривен, а коммерческий курс - 44,10 (-10 коп) гривны. Евро в отделениях банка можно купить по 51,90 (-10 коп) гривны.

Monobank продает доллары по 44,23 (-17 коп) гривны, а евро - по 51,81 (-16 коп) гривны.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

