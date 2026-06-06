Чего ждать от курса доллара и евро в июне: прогноз на неделю и где лучше хранить деньги
На валютном рынке Украины на следующей неделе не ожидается резких колебаний. Несмотря на военные и энергетические риски, ситуация остается контролируемой, а гривневые инструменты сохраняют инвестиционную привлекательность для граждан.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''ГЛОБУС БАНК'' Тарас Лесовой.
Главное:
- Прогноз курса: На неделю 8-14 июня базовым является сценарий доллара в пределах 44,2-44,7 грн/доллар (межбанк) и 44,1-44,6 грн/доллар (наличные). Для евро - диапазон 51-52,5 грн/евро.
- Факторы стабильности: Рынок имеет достаточно предохранителей, поэтому риски (атаки, энергетические вопросы) не имеют автоматической связи с резкими курсовыми скачками.
- Гривневые инструменты: Несмотря на инфляционные ожидания (прогноз 9,4% на 2026 год), гривневые депозиты и ОВГЗ остаются выгоднее покупки валюты. Доходность вкладов на 6-12 месяцев может достигать 17,5% годовых.
- Депозитная привлекательность: Сохранение учетной ставки НБУ на уровне 15% до II квартала 2027 года минимизирует риски быстрого падения ставок по депозитам.
- Динамика изменений: Рынок ожидает умеренных ежедневных колебаний (до 0,15-0,3 грн) и недельных отклонений в пределах 1-1,5% от стартового курса.
Какие курсы ожидаются 8-14 июня
По прогнозу Лесового, на следующую неделю прогнозируются следующие показатели:
- Доллар: 44,2-44,7 грн/доллар на межбанке и 44,1-44,6 грн/доллар на наличном рынке.
- Евро: 51-52,5 грн/евро. Более широкая амплитуда для евро является естественной, поскольку этот курс зависит не только от внутренних факторов, но и от движения мировой пары евро/доллар.
- Ежедневные курсовые изменения будут минимальными: на межбанке до 0,15 грн, в коммерческих банках до 0,2 грн, а в обменных пунктах до 0,3 грн.
Факторы влияния: что может нарушить равновесие
На рынок продолжают влиять несколько групп рисков:
- Безопасность: Ракетно-дронные атаки или ухудшение ситуации на фронте могут повысить спрос населения на валюту.
- Энергетика: Напряжение на Ближнем Востоке влияет на цены на нефть и топливо, что для украинской экономики означает дополнительные расходы и потенциальное давление на инфляцию и курс.
Однако эксперт отмечает, что между риском и курсовым скачком нет автоматической связи. Даже если наличный рынок станет "нервным", это не означает длительной девальвации.
Курсы обменников в конечном итоге ориентируются на безналичный сегмент, где главную роль играет Национальный банк. НБУ в режиме "управляемой гибкости" ограничивает чрезмерные колебания и сдерживает ажиотаж.
Гривна или валюта: где лучше хранить средства
Несмотря на прогнозируемую на 2026 год инфляцию в 9,4%, гривневые инструменты остаются привлекательными. Валюта защищает от курсового риска, но сама по себе не приносит дохода. Зато депозиты и ОВГЗ обеспечивают реальный финансовый результат.
Самыми выгодными остаются депозиты на срок от 6 месяцев до 1 года.
С учетом бонусов, доходность может достигать 17,5% годовых.
Основой для такой доходности является учетная ставка НБУ в 15%. Согласно прогнозам регулятора, она будет оставаться на этом уровне до второго квартала 2027 года, поэтому оснований для стремительного падения ставок по депозитам нет.
Ключевые показатели рынка на неделю:
Разница между покупкой и продажей: на межбанке до 0,15 грн за доллар, в обменниках - до 1 грн за доллар и 1,3 грн за евро.
Отклонения: Средние недельные колебания не будут превышать 1-1,5% от курса, с которого начнется неделя.
Разница между рынками: Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0,1-0,15 грн.
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