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Чего ждать от курса доллара и евро в июне: прогноз на неделю и где лучше хранить деньги

07:30 06.06.2026 Сб
3 мин
Сколько будет стоить доллар на следующей неделе?
aimg Ирина Гамерская aimg Тарас Лесовой Эксперт
Чего ждать от курса доллара и евро в июне: прогноз на неделю и где лучше хранить деньги Фото: банкир дал прогноз по курсу валют на неделю (Getty Images)
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На валютном рынке Украины на следующей неделе не ожидается резких колебаний. Несмотря на военные и энергетические риски, ситуация остается контролируемой, а гривневые инструменты сохраняют инвестиционную привлекательность для граждан.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''ГЛОБУС БАНК'' Тарас Лесовой.

Главное:

  • Прогноз курса: На неделю 8-14 июня базовым является сценарий доллара в пределах 44,2-44,7 грн/доллар (межбанк) и 44,1-44,6 грн/доллар (наличные). Для евро - диапазон 51-52,5 грн/евро.
  • Факторы стабильности: Рынок имеет достаточно предохранителей, поэтому риски (атаки, энергетические вопросы) не имеют автоматической связи с резкими курсовыми скачками.
  • Гривневые инструменты: Несмотря на инфляционные ожидания (прогноз 9,4% на 2026 год), гривневые депозиты и ОВГЗ остаются выгоднее покупки валюты. Доходность вкладов на 6-12 месяцев может достигать 17,5% годовых.
  • Депозитная привлекательность: Сохранение учетной ставки НБУ на уровне 15% до II квартала 2027 года минимизирует риски быстрого падения ставок по депозитам.
  • Динамика изменений: Рынок ожидает умеренных ежедневных колебаний (до 0,15-0,3 грн) и недельных отклонений в пределах 1-1,5% от стартового курса.

Какие курсы ожидаются 8-14 июня

По прогнозу Лесового, на следующую неделю прогнозируются следующие показатели:

  • Доллар: 44,2-44,7 грн/доллар на межбанке и 44,1-44,6 грн/доллар на наличном рынке.
  • Евро: 51-52,5 грн/евро. Более широкая амплитуда для евро является естественной, поскольку этот курс зависит не только от внутренних факторов, но и от движения мировой пары евро/доллар.
  • Ежедневные курсовые изменения будут минимальными: на межбанке до 0,15 грн, в коммерческих банках до 0,2 грн, а в обменных пунктах до 0,3 грн.
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Факторы влияния: что может нарушить равновесие

На рынок продолжают влиять несколько групп рисков:

  • Безопасность: Ракетно-дронные атаки или ухудшение ситуации на фронте могут повысить спрос населения на валюту.
  • Энергетика: Напряжение на Ближнем Востоке влияет на цены на нефть и топливо, что для украинской экономики означает дополнительные расходы и потенциальное давление на инфляцию и курс.

Однако эксперт отмечает, что между риском и курсовым скачком нет автоматической связи. Даже если наличный рынок станет "нервным", это не означает длительной девальвации.

Курсы обменников в конечном итоге ориентируются на безналичный сегмент, где главную роль играет Национальный банк. НБУ в режиме "управляемой гибкости" ограничивает чрезмерные колебания и сдерживает ажиотаж.

Гривна или валюта: где лучше хранить средства

Несмотря на прогнозируемую на 2026 год инфляцию в 9,4%, гривневые инструменты остаются привлекательными. Валюта защищает от курсового риска, но сама по себе не приносит дохода. Зато депозиты и ОВГЗ обеспечивают реальный финансовый результат.

Самыми выгодными остаются депозиты на срок от 6 месяцев до 1 года.

С учетом бонусов, доходность может достигать 17,5% годовых.

Основой для такой доходности является учетная ставка НБУ в 15%. Согласно прогнозам регулятора, она будет оставаться на этом уровне до второго квартала 2027 года, поэтому оснований для стремительного падения ставок по депозитам нет.

Ключевые показатели рынка на неделю:

Разница между покупкой и продажей: на межбанке до 0,15 грн за доллар, в обменниках - до 1 грн за доллар и 1,3 грн за евро.

Отклонения: Средние недельные колебания не будут превышать 1-1,5% от курса, с которого начнется неделя.

Разница между рынками: Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0,1-0,15 грн.

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Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

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