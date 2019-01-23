Документи щодо участь у виборах президента до ЦВК подали 30 осіб

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Сьогодні документи подали ще 4 особи

До Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатами у виборах президента України подали свої документи ще 4 особи. Про це РБК-Україна повідомив речник ЦВК Костянтин Хівренко.

Він повідомив, що з 9:00 ранку у середу подали документи чотири особи: Юлія Тимошенко, Дмитро Добродомов, Олександр Мороз, Руслан Кошулинський.

Так, станом на 23 січня документи до ЦВК для реєстрації кандидатами подали 30 осіб.

Зазначимо, 31 грудня в Україні розпочався виборчий процес чергових виборів президента-2019. Кандидати на пост глави держави можуть реєструватися у ЦВК з 31 грудня по 4 лютого 2019 року.

Як писало РБК-Україна, голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук заявила, що закладених у державному бюджеті коштів вистачить на проведення виборів президента в 2019 році.

Також повідомлялося, що контроль на кордоні з РФ посилюється через проведення виборів в Україні для уникнення будь-яких непередбачених ситуацій.