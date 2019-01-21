Україна посилює охорону кордону з РФ через вибори

Фото: Олег Слободян (УНІАН)

Контроль посилили, щоб уникнути загроз, можливих з боку РФ

Контроль на кордоні з РФ посилюється через проведення виборів в Україні для уникнення будь-яких непередбачених ситуацій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення помічника голови ДПСУ Олега Слободяна у коментарі "Укрінформу".

Він зазначив, що посилення кордону з РФ продовжується у межах воєнного стану.

"Нічого особливого немає, але це робиться для того, щоб уникнути загроз, пов’язаних з виборами", - сказав Слободян.

За словами Слободяна, вибори - це період коли можуть відбутись будь-які дестабілізаційні заходи у тому числі на кордоні з РФ, тому прикордонники спрямували свою діяльність на убезпечення українців від ризиків, пов'язаних із проведенням виборів у країні.

Нагадаємо, Державна прикордонна служба України (ДПСУ) посилила контроль на кордоні в трьох областях, які межують з РФ. Зокрема, охорона ділянки державного кордону посилена в межах Сумської, Харківської та Луганської областей. Там додатково залучені спеціальні підрозділи Східного регіонального управління Держприкордонслужби України.

РБК-Україна писало, що неподалік від кордону з Україною армія Російської Федерації розгорнула оперативно-тактичні комплекси "Іскандер" з ракетами, здатними нести ядерні заряди до 50 км.