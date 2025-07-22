Доходы России от нефти и газа в июле рухнут более чем на треть, - Reuters
В июле доходы России от продажи нефти и газа могут сократиться примерно на 37% по сравнению с тем же месяцем 2024 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Согласно подсчетам издания, доходы РФ от энергоносителей в июле могут составить около 680 млрд рублей (8,66 млрд долларов) из-за удешевления нефти.
Падение доходов остается чувствительным для российского бюджета, особенно на фоне резкого роста расходов на оборонный сектор и внутреннюю безопасность после начала полномасштабной войны против Украины.
Reuters отмечает, что средняя цена российской нефти в рублёвом эквиваленте остается ниже целевого уровня, заложенного в федеральный бюджет на 2025 год.
Кроме того, за период с января по июль совокупные нефтегазовые доходы России могут сократиться на 20% по сравнению с аналогичным отрезком 2024 года и составить около 5,4 трлн рублей (около 68,95 млрд долларов).
Угрозы Трампа
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп введет против торговых партнеров России тарифы, если Москва за 50 дней не прекратит войну.
Таким образом, Китаю, Индии и Бразилии грозят 100% тарифы США.
Министр нефти Индии Хардип Сингх Пури уже заявил, что его страна может отказаться от российской нефти, если США введут санкции.
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