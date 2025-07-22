Доходи Росії від нафти і газу в липні впадуть більш ніж на третину, - Reuters
У липні доходи Росії від продажу нафти і газу можуть скоротитися приблизно на 37% порівняно з тим самим місяцем 2024 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Згідно з підрахунками видання, доходи РФ від енергоносіїв у липні можуть становити близько 680 млрд рублів (8,66 млрд доларів) через здешевлення нафти.
Падіння доходів залишається чутливим для російського бюджету, особливо на тлі різкого зростання витрат на оборонний сектор і внутрішню безпеку після початку повномасштабної війни проти України.
Reuters зазначає, що середня ціна російської нафти в рублевому еквіваленті залишається нижчою за цільовий рівень, закладений у федеральний бюджет на 2025 рік.
Крім того, за період із січня до липня сукупні нафтогазові доходи Росії можуть скоротитися на 20% порівняно з аналогічним відрізком 2024 року і скласти близько 5,4 трлн рублів (близько 68,95 млрд доларів).
Погрози Трампа
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп введе проти торговельних партнерів Росії тарифи, якщо Москва за 50 днів не припинить війну.
Таким чином, Китаю, Індії та Бразилії загрожують 100% тарифи США.
Міністр нафти Індії Хардіп Сінгх Пурі вже заявив, що його країна може відмовитися від російської нафти, якщо США введуть санкції.
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