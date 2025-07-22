ua en ru
Вт, 22 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Доходи Росії від нафти і газу в липні впадуть більш ніж на третину, - Reuters

Вівторок 22 липня 2025 19:25
UA EN RU
Доходи Росії від нафти і газу в липні впадуть більш ніж на третину, - Reuters Ілюстративне фото: прибуток Росії від газу скорочується (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У липні доходи Росії від продажу нафти і газу можуть скоротитися приблизно на 37% порівняно з тим самим місяцем 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Згідно з підрахунками видання, доходи РФ від енергоносіїв у липні можуть становити близько 680 млрд рублів (8,66 млрд доларів) через здешевлення нафти.

Падіння доходів залишається чутливим для російського бюджету, особливо на тлі різкого зростання витрат на оборонний сектор і внутрішню безпеку після початку повномасштабної війни проти України.

Reuters зазначає, що середня ціна російської нафти в рублевому еквіваленті залишається нижчою за цільовий рівень, закладений у федеральний бюджет на 2025 рік.

Крім того, за період із січня до липня сукупні нафтогазові доходи Росії можуть скоротитися на 20% порівняно з аналогічним відрізком 2024 року і скласти близько 5,4 трлн рублів (близько 68,95 млрд доларів).

Погрози Трампа

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп введе проти торговельних партнерів Росії тарифи, якщо Москва за 50 днів не припинить війну.

Таким чином, Китаю, Індії та Бразилії загрожують 100% тарифи США.

Міністр нафти Індії Хардіп Сінгх Пурі вже заявив, що його країна може відмовитися від російської нафти, якщо США введуть санкції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Газ Війна в Україні
Новини
Рада ухвалила резонансний закон про урізання повноважень НАБУ та САП
Рада ухвалила резонансний закон про урізання повноважень НАБУ та САП
Аналітика
Рік спокою, але не для всіх. Що дасть бізнесу мораторій на перевірки
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Рік спокою, але не для всіх. Що дасть бізнесу мораторій на перевірки